كونتيس: المباريات المضغوطة حرمتنا من الاستعراض

المصدر: دبي ــ علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، أن المباريات المضغوطة حرمت لاعبي حتا من الاستعراض وإظهار ما لديهم من مهارات وطاقات، مشيراً إلى أن كثافة المباريات مسألة صعبة في ظل عدم وجود العناصر الكافية لمجاراة جدول المباريات المزدحم التي غالبا ما ينتج عنها حالات الإرهاق والشد لبعض اللاعبين مما يضع جميع المدربين في تحد لتعويض الغيابات.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المقبلة أمام عجمان لحساب الجولة 11 للدوري، ان المباراة تجمعه بفريق تتشابه طموحاته مع "الإعصار"، مشدداً على صعوبة المباراة خاصة أن المنافس يتميز بالاستقرار الفني طوال المواسم الثلاثة الماضية إضافة إلى وجود عناصر جيدة من اللاعبين.

وأكد كونتيس أن المباراة صعبة وتحتاج إلى تقديم مستوى مميز للعودة من عجمان بفوز ثمين يساهم في إيقاف نزيف نقاط الجولات الأخيرة الماضية.

وكشف كونتيس أن اللاعب عبدالله كاظم شارك في التدريبات الاخيرة بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مباراة بني ياس في الجولة قبل الماضية وسيتم الوقوف على جاهزيته في الساعات الأخيرة قبل مواجهة عجمان.