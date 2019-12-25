الرمادي: التركيز الذهني يزيدنا ثقة لمواجهة حتا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي عجمان، أن العودة بنقطة التعادل من ملعب المتصدر وحامل اللقب الشارقة في الجولة الماضية، كانت نتاجاً للتركيز الذهني الذي استرد به عجمان جزءً من قوته في دوري الخليج العربي. مشيراً إلى أن هذا التركيز يزيد ثقة الفريق قبل مواجهة منافسه وضيفه حتا مساء الجمعة ضمن الجولة 11 للدوري.

وأوضح الرمادي أن جميع لاعبيه جاهزين للمباراة، ولا توجد أي غيابات، والفريق في حالة معنوية جيدة برغم خسارة بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة الكأس لمصلحة الظفرة بركلات الترجيح. وقال إن عجمان قدم مباراتين جيدتين أمام الشارقة والظفرة، جعلت أكثر اطمئناناً على وضع الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف الرمادي: "الوقت قصير للاستعداد لمباراة حتا (3 أيام) ولكن الفريق تكيف مع هذا الوضع خلال الفترة الأخيرة". وتمنى الرمادي استمرار التركيز الذهني للاعبيه في مواجهة حتا، لا سيما والاستعداد البدني في وضع مميز.