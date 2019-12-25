العنبري: الشارقة بمن حضر

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة تعليقاً على الإصابات في فريقه وكان آخرها المحترف البرازيلي إيغور كورنادو أن الشارقة يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين لديهم القدرة على تعويض غياب المحترف البرازيلي، مشيراً إلى ثقته في اللاعبين البدلاء على تقديم المطلوب منهم أمام الظفرة.

ويحل الشارقة ضيفاً على فرسان الغربية مساء الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الخليج العربي، حيث يعاني من غياب عدد من العناصر الأساسية بالفريق أبرزهم البرازيلي ايغور كورنادو الذي تعرض لقطع كامل في العضلة الضامة وهي الإصابة التي ألمت به في مواجهة فريقه ضد حتا في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة وتغيبه شهرين عن الملاعب، وكذلك غياب المدافع شاهين عبد الرحمن لكسر في اليد.

وقال العنبري: الدوري خسر لاعبا مهما مثل ايغور وهذا هو حال كرة القدم ونتمنى عودته سريعاً، خصوصاً وأن للاعب شخصية قوية، وبالرغم من أهمية كورنادو التي لا يختلف عليها اثنان إلا أن الفريق قادر إن شاء الله على استكمال النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة.

وأضاف: ايغور كورنادو لاعب مميز، لكن لابد من توقع مثل هذه الأمور ولابد من العمل الجماعي وخلق حالة من التوازن في الدفاع والهجوم لتعويض الغيابات بالفريق ونحن نعلم صعوبة المباراة ضد الظفرة، مشيراً إلى أن ريان مينديز عائد من الإصابة ونتمنى مشاركته ضد فرسان الغربية، ونبحث عن الحل المناسب.