رازوفيتش : لا أخشى الشارقة وغياب ايغور لن يخدمني

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أنه لا يخشى الشارقة الذي يلتقيه مساء الجمعة في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ذاكراً ان غياب أيغور بسبب الإصابة لن يخدمه لأن الشارقة وحسب قوله، يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين ولايمكن أن يهز صفوفه غياب لاعب أو لاعبين.

وأضاف: الشارقة لعب ضد النصر بدون أيغور وحقق الفوز وهذا دليل على قوته وأنه يمتلك بدائل متميزة.

وتابع رازوفيتش : نحترم الشارقة ونعرف قوته جيدا، يكفي انه متصدر الدوري لكننا جاهزون لتقديم مباراة جيدة أمامه وتحقيق الفوز عليه بالاستفادة من المعنويات العالية التي نعيشها هذه الأيام.



وأشار مدرب الظفرة إلى أن المباراة تمثل تحدياً حقيقياً لفريقه للتأكيد على قوته وتميزه ، ذاكرا أنهم سيعملون على عكس مستوى طيب في المباراة ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرا.



وكشف رازوفيتش عن إصابة المدافع مسعود سليمان والمهاجم جواو بيدرو في مباراة عجمان الأخيرة، مبينا ان الجهاز الطبي يكثف جهوده للحاق الثنائي بالمباراة وقال : اذا لم نتأكد من جاهزية مسعود وبيدرو لن نشركهما في المباراة لأن سلامة اللاعبين أهم من الفوز.

