نادي التعاون يكرم المواطن سيف الظفير

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

في لفتة تستحق الذكر والإشادة كرم نادي التعاون المواطن سيف محمد الظفير من إمارة رأس الخيمة وذلك لمبادرته التطوعية بتنظيف مخلفات المناطق البرية السياحية بإمارة رأس الخيمة.

وحضر التكريم في صالة الفعاليات بالنادي عبد الله حماد الشحي رئيس مجلس الإدارة وعبد العزيز منقوش المدير التنفيذي والذي وجه الشكر نيابة عن النادي للمواطن سيف الظفير مشيراً إلى أن ما قام به يعد مبادرة إيجابية ولا يعد غريباً على أحد أبناء الدولة الذين يتسابقون دائماً بل ويسارعون لتقديم المبادرات المختلفة التي تعكس حب الوطن الغالي في نفوس الجميع.

وقال إن النادي يحرص على تنويع مشاركاته المجتمعية لتأكيد دوره الرياضي والثقافي بما يعكس رؤية مجلس الإدارة في عكس الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع.