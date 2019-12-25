دبي لأصحاب الهمم يفوز على العين في قدم الصالات

المصدر: العين - البيان الرياضي

أطلقت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية مبادرة «شكراً محمد بن زايد» خلال اللقاء الذي جمع نادي دبي لأصحاب الهمم ونادي العين في الجولة الثانية من دوري خماسيات كرة القدم داخل الصالات والتي استضافتها صالة نادي العين وانتهت بفوز نادي دبي بهدفين مقابل هدف لنادي العين.

وأكد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باللجنة البارالمبية الإماراتية أن النتائج والإنجازات التي حققها أبطالنا من أصحاب الهمم ما هو إلا ثمرة دعم قيادتنا الرشيدة، وقال إن مدى التطور، لم يأت من فراغ ولكن جاء بعد اهتمام ورعاية ودعم كبير بهذه الشريحة الفاعلة من المجتمع.