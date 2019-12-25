شباب الأهلي يستضيف البطائح في قمة الصالات الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستكمل مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتين عندما يستقبل فريق شباب الأهلي فريق البطائح، ويحل دبا الحصن ضيفاً على الظفرة.

ويعتبر لقاء شباب الأهلي والبطائح من قمم الدوري، كونها تجمع بين بطل ثلاثية الموسم الماضي وهو شباب الأهلي مع البطائح بطل ثنائية كأس الاتحاد وكأس الإمارات في هذا الموسم.

ويحتل البطائح المركز الأول برصيد 12 نقطة وشباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، بينما يحتل دبا الحصن المركز الخامس برصيد 6 نقاط والظفرة المركز الثامن برصيد نقطتين.