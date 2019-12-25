رازوفيتش: الظفرة يسعى إلى النهائي الثاني على التوالي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، أن الفريق يسعى إلى الوصول إلى نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة عقب تخطيه عجمان مساء أول من أمس في دور الستة عشر.

وابتسمت ركلات الجزاء الترجيحية لفارس الظفرة بعد مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد أن سدد كل فريق 11 ركلة، إذ على الرغم من تألق حارس البرتقالي علي الحوسني في التصدي لركلتين وكان النجم الأول خلال مجريات المباراة بإنقاذه مرمى فريقه من أكثر من فرصة محققة، إلا أن خالد السناني حارس الظفرة استطاع أن يمنح فريقه الفوز بتصديه لركلة الترجيح الأخيرة لعجمان.

وقال رازوفيتش في تصريحاته عقب اللقاء: «طموحنا التأهل للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي بعد أن خسرنا النهائي الموسم الماضي أمام شباب الأهلي، لعبنا مباراة جيدة للغاية وكنا الطرف الأفضل قياساً بمجريات المباراة التي سيطرنا عليها أغلب الوقت، وبالنسبة لي الأهم كان طريقة اللعب التي خضنا بها اللقاء وهو أكثر ما أسعدني بجانب الفوز والتأهل».

وأضاف: «حارس عجمان أنقذ فريقه من أكثر من فرصة محققة وكنت واثقاً من أن الفريق قادر على الفوز، ومقتنع بطريقة الأداء التي قدمها الفريق، خاصة وأن مباريات الكأس تختلف عن الدوري».

تأثير

من جانبه أبدى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة وتوديع البطولة، مؤكداً أن الغيابات وعدم اللعب باللاعبين الأجانب الأربعة ساهم كثيراً في خسارة الفريق.

وقال: «لعبنا مباراة جيدة وبعد خروج أبو بكر تراولي لعبنا بأجنبي واحد هو فاندر فييرا ورغم ذلك ظهرنا بشكل جيد في أوقات كثيرة، أعتقد أن المباراة انقسمت بين الفريقين، لكن الأمر الإيجابي أننا تمكنا من مجاراة الظفرة بأجنبي واحد إلى أن وصلت المباراة لركلات الجزاء التي يتحكم فيها التوفيق بنسبة كبيرة». وأضاف: «رغم حزني على الخروج من البطولة الغالية، إلا أن عجمان قدم أداء جيداً وعندما تكتمل الصفوف بعودة الغائبين سيعود الفريق بشكل أقوى».

وأشار الرمادي إلى أن الغاني وليام أوسو عانى من إصابة بكدمة طفيفة في مباراة الشارقة الأخيرة في الدوري وفضل عدم المجازفة به من بداية المباراة، ولذلك دفع به في الشوط الثاني. وأردف: «تأثرنا بالغيابات وعندما تلعب بمحترف أجنبي واحد ليس كما تلعب بصفوف مكتملة».