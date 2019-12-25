شايفر: مصافحة راعي المباراة النهائية حافز «السماوي»

المصدر: عجمان – عزالدين جادالله

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس أن السر في الفوز الذي حققه بني ياس ضد الفجيرة في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، يكمن جزء كبير منه في تحفيز لاعبي «السماوي» قبل المباراة من خلال تذكيرهم بأن من يصل نهائي البطولة فسينال شرف مصافحة، صاحب السمو راعي حفل الختام.

وقال: لقد اعطينا اللاعبين جرعة حماسية كبيرة قبل اللقاء وقلنا لهم لو أردتم مصافحة صاحب السمو راعي حفل الختام عليكم بلوغ النهائي.

ونجح بني ياس في إقصاء منافسه الفجيرة أول أمس في لقاء الفريقين بنتيجة 1-0، ضمن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة ليتأهل «السماوي» إلى الدور ربع النهائي. وأضاف شايفر: أبارك لكل اللاعبين بما فيهم دكة البدلاء التي ساندتهم، وقمنا بتحليل الفجيرة ومعرفته جيداً ووضعنا خطتنا بناء على هذا التحليل، حيث كان واضحاً أن الفجيرة يعتمد على اللمسة الثانية والكرات الطويلة.

من ناحيته أبدى الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة عدم رضاه عن النتيجة قائلاً: لست سعيداً بالنتيجة وجدنا صعوبة في لعب كرة القدم في الملعب، ومن الصعب خوض المواجهة بتشكيلة كاملة عقب مرور ثلاثة أيام على آخر مباراة،لذا لم نتمكن من اللعب بالتشكيلة الأساسية لظروف ضغط المباريات، وتحصلنا على بعض الفرص لكن لم ننجح في ترجمتها لأهداف.

وأضاف: فقدنا طاقة كبيرة ضد «السماوي» الذي سبق وأن واجهناه مؤخراً ومن الصعب أن يعطي اللاعب بنسبة 100% لأن الجدول مضغوط، وكانت لدينا رغبة كبيرة في مواصلة المشوار في المسابقة وبالرغم من استحواذنا على الكرة لكننا لم ننجح في التسجيل.