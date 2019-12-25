العنبري: لاعبو الشارقة عانوا الإرهاق

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أوضح عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، أن الإرهاق أثر على مستوى لاعبيه خلال مباراتهم وحتا مساء أول من أمس، ضمن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي حسمها فريقه بالفوز 4-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى دور الثمانية للبطولة، في الوقت الذي أعرب فيه اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، عن رضائه وفخره بما قدمه لاعبوه، ووصف يوم المباراة بـ«الصعب»، وحرص على تهنئة الشارقة بتأهله.

وقال العنبري: «الحمد لله أننا تأهلنا إلى ربع النهائي، وغالباً ما يطغى على مباريات الكؤوس بعض الحذر، خاصة إذا كنت تواجه فريقاً مثل حتا، والذي سبق ولعبنا أمامه في دوري الخليج العربي، ونعرف مدى قوته، وسجلنا هدفاً، ولم نكن سيئين بعدها، وكنا نتمنى الحفاظ على التقدم، ولكن عودة حتا بتسجيله هدف التعادل صعبت المباراة، في ظل معاناة أكثر اللاعبين من الإرهاق، نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة، إلى جانب الإصابات، ونتمنى أن تكون أمورنا إيجابية في المباريات المقبلة، قبل نهاية الدور الأول للدوري».

وتابع: «مباريات الكؤوس دائماً ما تشهد ندية وإثارة، وحتا واحد من أفضل الفرق بصرف النظر عن مركزه في ترتيب الدوري، وأرى أن نتائجه لم تخدمه في الدوري، ولكن مستواه قوي، ونحن تأثرنا بالغيابات، وخوض اللاعبين مباراة كل 3 أيام، ولم نستفد من التغييرات لكثرة الإصابات، كما أن لاعبي الشارقة في قائمة البدلاء بالمباراة، يغلب عليهم الأداء الدفاعي أكثر من الهجومي، والفريق عموماً لم يكن في أفضل حالاته، وحتا كان الأفضل، ولكن الله أكرمنا بالوصول إلى دور الثمانية».

ضربات الحظ

في المقابل، قال كريستوس كونتيس: «الشارقة دائماً من الفرق التي يصعب اللعب أمامها، ولكني تحدثت مع لاعبي فريقي قبل المباراة، وطالبتهم بأن يلعبوا بمستواهم وبطريقتهم، وأكدت لهم أنهم إذا بذلوا كل جهدهم، فسيحصلون على نتيجة جيدة، وعموماً المباراة كانت صعبة، ولكننا سيطرنا على معظمها، وهو أمر لم يكن سهلاً أمام الشارقة، وبعد أن تعادلنا، توقعت تسجيل فريقي لهدف ثاني، وكنا قريبين من ذلك في بعض الأحيان، ووصلنا في النهاية إلى ركلات الترجيح، وهي ضربات حظ، ولا أستطيع وصف مدى الرضا والفخر باللاعبين، وأكدت لهم أنهم إذا لعبوا باقي مبارياتهم المقبلة بهذا المستوى، فسيكون من السهل مواجهة أي فريق».

وعن اختلاف مستوى أداء حتا بين شوطي الوقت الأصلي للمباراة، قال: «الشارقة فريق قوي ويدافع جيداً ويلعب هجمات مرتدة سريعة، وكان علينا السيطرة على اللقاء، والحذر من الهجمات المرتدة، وفي بداية المباراة، كانت هناك رهبة، وهذا شيء طبيعي وأنت تلاقي فريقاً كبيراً، وتحصلنا على الثقة، وفي الشوط الثاني غيرنا في أسلوب اللعب، وتحسن تمركز اللاعبين، خاصة عند استلام الكرة، وهذا أعطانا خيارات هجومية، وثقة بالنفس للسيطرة على المباراة».

ثناء

وتحدث عن فارق ترتيب دوري الخليج العربي بين الفريقين، إذ يتصدر الشارقة الترتيب، فيما يحتل حتا المركز قبل الأخير، وأوضح: «من الجميل أن ترى حتا يلعب مع المتصدر بهذا الأسلوب، والشارقة فريق كبير ولديه امتيازات كثيرة، ولاعبو حتا لديهم الكثير لتقديمه، ومع هذه المباريات نكسب خبرة، وفي المستقبل نحصد النقاط».

وعن انفعالاته الغاضبة خارج الملعب خلال المباراة، وهل يمكن اعتبارها اعتراضاً على التحكيم، قال: «أنا شخص جيد مع الحكام، ويمكن وأنا لاعب كانت احتجاجاتي أكبر على التحكيم وليس الآن، وفي بعض الأحيان يرتفع صوتي، ولكن ليس ضد الحكام، وأرى أن عملهم صعب داخل الملعب، وهم في النهاية بشر، ومثل اللاعبين يمكن أن يخطئوا».

تناوب

أكد محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، أن من يريد الاستمرار في البطولات، فلا بد أن يلجأ إلى التناوب بين اللاعبين، وقال: «الثقة في جميع اللاعبين موجودة، ولدينا قائمة بدلاء على مستوى عالٍ عكس الموسم الماضي، ونحن جاهزون لتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاجها، وفق رؤية المدرب عبد العزيز العنبري».

وأضاف: «كل لاعبي الشارقة في عيوننا، وحريصون على بقائهم، إلا من يريد الرحيل فلن نقف أمام مستقبله، ونتمنى له التوفيق، بل ونقيم له حفل تكريم ووداع». وعن لقاء حتا، والتأهل إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال: «مبروك للشارقة التأهل، والمباراة كانت صعبة، ونشكر حتا على مستواه الجيد، وهو فريق يحتاج فقط إلى بعض التوفيق على صعيد النتائج».