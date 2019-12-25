غازي فهد: العين تمتع بالمسؤولية والروح قتالية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد غازي فهد، مدرب فريق نادي العين أن فريقه حقق تأهلاً مستحقاً إلى دور الثمانية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الفوز بثنائية نظيفة على دبا الحصن، مثنياً على الروح القتالية للاعبيه وإصرارهم على الخروج بنتيجة في مستوى تطلعات الزعيم، وقال: دبا الحصن فريق مثابر ومجتهد ويمتلك مدرباً جيداً وأظهر أفضل ما لديه طوال المباراة، غير أن لاعبي العين برغم ابتعاد البعض عن تشكيلة الفريق لفترة طويلة تعاملوا بمسؤولية كبيرة وأظهروا الرغبة الحقيقية والروح القتالية ما مكنهم من تحقيق النتيجة المطلوبة، ونقدر الجهود الكبيرة التي بذلوها في ظل غياب ما لا يقل عن 6 لاعبين أساسيين.

تقدير

وأعرب مدرب العين، عن بالغ تقديره لمجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، على الثقة في شخصه وتكليفه بتولي مهمة تدريب الفريق حتى وإن كان (مؤقتاً)، وقال: أعتبر نادي العين بيتي الثاني، وقد انطلقت منه وأنا تحت رهن إشارة الإدارة للقيام بواجبي من أي موقع والمؤكد أن تدريب فريق بهذا الحجم مهمة صعبة، وهو تشريف وتكليف غاية في الأهمية.

وأوضح غازي فهد أن تولي مهمة تدريب الفريق فترة زمنية قصيرة قبل مواجهة دبا الحصن، كان تحدياً كبيراً وقال: عندما تقود الفريق في مثل الظروف التي مرّ بها الفريق، تدخل التحدي بمفهوم مباريات اللاعبين، وقد عقدنا اجتماعات مع اللاعبين وأظهر الجميع رغبتهم الأكيدة في تغيير الصورة التي بدا عليها الفريق في الفترة الأخيرة ودفعنا ببعض الأسماء التي ابتعدت لفترة طويلة عن المباريات وليس من السهل القيام بذلك، وأعتقد أنهم كانوا على قدر المسؤولية .

أخطاء

من جهته صرح سليمان البلوشي مدرب نادي دبا الحصن أن فريقه ظهر بمستوى مشرّف في المباراة ولعب نداً للزعيم وقال: حاولنا اللعب على بعض الجزئيات ونجحنا في مجاراة العين، قبلنا هدفين في الشوط الأول من خطأين، وكانت تجربة رائعة واستمتعنا باللعب أمام العين الذي يستحق تأهله.

وأوضح سليمان البلوشي أن غياب التركيز الذهني والشعور بالرهبة من الأسباب التي أثرت سلباً على مستوى فريقه في الشوط الأول، مشيراً إلى انه من الطبيعي أن يشعر أي لاعب بالخوف عندما يواجه فريقاً بحجم العين، وأضاف: عندما تحرر اللاعبون من هذا الخوف قدموا مستويات جيدة في الشوط الثاني .