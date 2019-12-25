موسى عباس: «الأولمبي» فرس الرهان

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الدكتور موسى عباس مدير الأكاديمية في نادي شباب الأهلي، أن المنتخب الأولمبي هو فرس رهان المستقبل لكرة الإمارات، لما يضمه من لاعبين متميزين، اكتسبوا خبرة اللعب بشكل أساسي مع أنديتهم والمنتخبات، وقال: هذا الفريق يمكن الرهان عليه، لتحقيق طموحات الشارع الرياضي خلال الفترة المقبلة، من خلال التأهل إلى أولمبياد طوكيو، والوصول إلى مونديال 2026 في حال تم الاهتمام بالفريق، والعمل على تنمية مهارات لاعبيه، وتوفير احتكاك قوي مع منتخبات كبيرة وعريقة، يستفيد اللاعبون من الاحتكاك معهم.

تفاؤل

وأضاف الدكتور موسى عباس في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي»: متفائل بمستقبل المنتخب الأولمبي للعديد من الأسباب الفنية وليست العاطفية، مثل توافر عنصر الموهبة لعدد كبير من اللاعبين، ولأول مرة من سنوات يشارك اللاعبون في هذه السن بشكل أساسي مع فرقهم خلال المنافسات المحلية والقارية، إضافة إلى وجود نحو 8 لاعبين مع المنتخب الأول ومعظمهم يلعب بشكل أساسي، ما وفر لهم احتكاكاً جيداً واكتساب خبرة اللعب الدولي، وهذا الفريق قادر على أن يكون رقماً صعباً خلال نهائيات كأس آسيا المقبلة في تايلاند، وقادر على أن يحقق حلم التأهل إلى «أولمبياد طوكيو 2020» والتأهل إلى الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، بعد أن سبق وتأهل «الأبيض الأولمبي» مع المدرب الوطني مهدي علي إلى أولمبياد لندن 2012، وميزة هذا الجيل أن لاعبيه يشاركون بشكل أساسي مع فرقهم، وهو ما لم يتوافر للجيل السابق.

إعداد

وتمنى الدكتور موسى عباس أن تتوافر للمنتخب الأولمبي فرص إعداد طيبة ، وقال: صحيح أن الفريق خاض مباريات قوية عدة من خلال الدورة الدولية ، ولكنه في حاجة ماسة لمزيد من الإعداد، وتمنيت من الأندية التضحية بتقبل البرمجة المضغوطة، وان تقوم رابطة المحترفين، في تحريك مواعيد بعض المباريات لتسهم في توفير بعض وقت إضافي لتجميع المنتخب، ومنح المدرب فرصة أكبر في التدريب الجماعي .

وأضاف: صحيح أن اللوائح الدولية تمنع توقف المسابقات المحلية للأولمبي، ولكن أمام حجم وقيمة حلم التأهل للأولمبياد كان يجب التضحية من أجل رفع علم الدولة في هذا المحفل الدولي، والذي لا يقل أهمية عن المونديال.

اهتمام

وأشار موسى عباس إلى سعادته بأن يكون هذا المنتخب أهم أولوية للجنة الانتقالية ، وقال: أتمنى أن ينال هذا المنتخب كثيراً من الاهتمام ، من خلال توفير وقت إضافي للإعداد، خاصة أن المنتخب افتقد المران كفريق متكامل معظم الأوقات لتواجد عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب الأول، كما أتمنى أن يدعم رئيس وعدد من أعضاء «الانتقالية» المنتخب بالتواجد معه خلال نهائيات آسيا ،لتحفيز اللاعبين على تقديم مزيد من العطاء.

رؤية

وفيما يتعلق برؤيته لمستقبل المنتخب الأول قال«مهمة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، فالمنتخب يحتاج إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة ، ومن حسن الحظ أن لدينا 3 مباريات ستقام على ملعبنا خاصة مع المنتخبات التي تنافسنا مثل تايلاند وفيتنام، والفوز سيحقق هدف التأهل».

نجاح

أكد الدكتور موسى عباس أن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يجب أن تعمل على توفير كل عوامل النجاح أمام المنتخب الأول ، وأشار إلى أنه تمنى أن يكون سكورزا مدرب «الأولمبي» هو مدرب المنتخب الأول لعلمه بمستوى اللاعبين، ويجيد التعامل معهم، كما أن معظم لاعبي المنتخب الأول من عناصر «الأولمبي» وبما أن اتحاد الكرة تعاقد مع يوفانوفيتش فيجب دعمه من أجل تعديل صورة المنتخب وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية في مشوار تصفيات المونديال، ويهمنا حالياً اجتياز هذه المرحلة ، وبعد ذلك يكون لكل حدث حديث.