شباب الأهلي والوصل والجزيرة وكلباء تُكمل عقد الثمانية

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أكملت فرق شباب الأهلي والوصل والجزيرة وكلباء، أمس، دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، عبر مباريات مثيرة في دور الـ 16 للبطولة، ونجح شباب الأهلي في الفوز على النصر 2 - 1 بملعب الوصل، سجل لشباب الأهلي ليوناردو ومحمد مرزوق في الدقيقتين 54 و58، فيما سجل للنصر نيغريدو «ق 71».

أهدى البرازيلي فابيو دي ليما التأهل إلى الوصل عبر تسجيله هدف فريقه في مرمى خورفكان في الدقيقة 70، في المباراة التي أقيمت باستاد الشارقة.

وتفوق الجزيرة على الوحدة في ديربي العاصمة بنتيجة 3-2 باستاد نادي بني ياس أحرز ثلاثية «فخر أبوظبي» علي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، وزايد العامري هدفين في الدقيقتين 63 و 70، فيما أحرز للوحدة طحنون الزعابي «ق 58»، وتيغالي «90 + 1» وشهدت المباراة طرد حسين عباس مدافع الوحدة «ق 27» بجانب خروج إسماعيل مطر وعلي مبخوت في الشوط الأول للإصابة.

وأحبط اتحاد كلباء مفاجآت البطائح وفاز عليه 4-2، سجل رباعية «النمور» أحمد عامر وبينال مالابا بواقع هدفين لكل لاعب، فيما أحرز ثنائية البطائح ألكسندر مديروس، وأكمل البطائح المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كل من عيسى الكعبي وألكسندر صاحب هدفي فريقه.