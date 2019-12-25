«الانتقالية» تعتمد تشكيل لجان اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، تشكيل لجان المسابقات والحكام، وأوضاع وانتقالات اللاعبين، والشؤون المجتمعية والاتصال، ويترأس لجنة المسابقات حميد الطاير، وتضم كلاً من محمد الحتاوي، ويحيى المطروشي، وجمعة العبدولي، وحمد الشبيبي، أعضاء، ويترأس لجنة الحكام علي حمد.

وتضم علي بوجسيم مستشاراً، وكلاً من حمد بن حنيفة، وإبراهيم المهيري، وعوض الظاهري، وعلياء الحوسني، أعضاء، وتضم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي «رئيساً»، وكلاً من عبدالمنعم سويدان، وماجد الجلاف، وأحمد البدواوي، ويعقوب العلي أعضاء، وتضم لجنة الشؤون المجتمعية والاتصال أمل بو شلاخ رئيساً، وخلفان بالهول نائباً، وكلاً من عمران الجسمي، وسعيد المهيري، ومحمد الشاطري، أعضاء.