جماهير عيناوية.. والحنين إلى زوران

المصدر: العين - طلحة عبد الله

عاد المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى الصورة من جديد بين الجماهير العيناوية، وتمنى البعض عودته لقيادة «الزعيم» في الفترة المقبلة خلفاً لمواطنه المقال إيفان ليكو، واسترجع أنصار الفريق النجاحات الكبيرة التي حققها المدرب مع العين عندما قاده للحصول على ثنائية الدوري والكأس 2018 لأول مرة في تاريخ النادي، فضلاً عن وصوله في العام نفسه إلى نهائي كأس العالم للأندية، في إنجاز غير مسبوق في منطقة الخليج.

وفي الوقت نفسه، لا يتوقف الأمر في نادي العين على الأمنيات، إذ أكدت مصادر أن العين ربما يتجه إلى المدرسة البرازيلية، وتم ترشيح اسم فابيو كاريلي الذي سبق أن درّب فريق الوحدة السعودي، وكورينثيانز باوليستا البرازيلي، ولكن يظل حنين عدد من جماهير الفريق إلى زوران قائماً، ولو على منصات التواصل الاجتماعي.