الجماهير تطالب بالتحقيق مع لوفانور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أثارت احتفالية البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، بتسجيل زميله ومواطنه ليوناردو، الهدف الثاني في مرمى النصر مساء اليوم، جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز "فرسان دبي" بهدفين دون مقابل، في مباراتهما ضمن الدور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويتأهلون إلى دور الثمانية للبطولة.

وتظهر لقطات الاحتفالية، قيام لوفانور، بركل ليوناردو في ظهره بقوة، وكادت الركلة أن تسقط ليوناردو أرضاً، وطالبت الجماهير بالتحقيق مع اللاعب، بسبب تلك الاحتفالية التي عرضت ليوناردو، لخطر الإصابة، والتشديد على لوفانور، بعدم تكرار تلك الاحتفالية مجدداً.

والجدير بالذكر، أن لوفانور وليوناردو، تجمعهما صداقة عائلية خارج الملعب، وكثيراً ما يظهران معاً خلال الفيديوهات التي يقوم اللاعبين بنشرها عبر حسابيهما الشخصيين على مواقع التواصل الاجتماعي.