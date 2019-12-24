الجزيرة يتخطى عقبة الوحدة بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى ، تصوير - سيف الكعبي

انضم الجزيرة إلى قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي منافسة كأس رئيس الدولة بعد تفوقه على جاره الوحدة في ديربي العاصمة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على ملعب إستاد نادي بني ياس وتميز بالقوة والإثارة، أحرز ثلاثية فخر أبوظبي علي مبخوت في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و زايد العامري هدفين عند الدقيقة 63 و70، فيما احرز للوحدة طحنون الزعابي في الدقية 58، وتيغالي في 1+90 وشهدت المباراة طرد حسين عباس مدافع الوحدة في الدقيقة 27 بجانب خروج إسماعيل مطر مصاباً وتبعه علي مبخوت قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول لذات السبب.