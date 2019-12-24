اعتماد تشكيل لجان المسابقات والحكام والشؤون المجتمعية باتحاد الكرة

المصدر: وام

اعتمدت "اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم" برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي تشكيل لجان المسابقات والحكام والشؤون المجتمعية والاتصال.

وضمت لجنة المسابقات حميد أحمد الطاير رئيسا ومحمد سعيد الحتاوي، ويحيي خلف المطروشي وجمعة حمدان العبدولي وحمد علي الشبيبي أعضاء.

فيما ضمت لجنة الحكام على حمد البدواوي رئيسا وعلي محمد بوجسيم مستشارا وحمد حسن بن حنيفة، وإبراهيم محمد المهيري، وعوض مسري الظاهري، وعلياء حسين الحوسني أعضاء.

في حين ضمت لجنة الشؤون المجتمعية والاتصال كلا من أمل حسن بو شلاخ رئيسا وخلفان جمعة بالهول نائبا، وعمران الجسمي وسعيد المهيري ومحمد الشاطري أعضاء.