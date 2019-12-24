عيسى مير مشرفاً على المنتخبات الوطنية وياسر سالم مديراً للمنتخب الأول

من مباريات منتخبنا ــ أرشيفية

المصدر:
  • وام
التاريخ:

 كلفت " اللجنة الانتقالية باتحاد الإمارات لكرة القدم "عيسى مير عبد الرحمن عضو اللجنة بمهام الإشراف على المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة وذلك بناء على التوصية المقدمة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية خلال اجتماعها في 18 ديسمبر الجاري.

فيما تم تعيين ياسر سالم لاعب نادي الوحدة ومنتخبنا الوطني السابق مديرا للمنتخب الأول.

وتقدم اتحاد كرة القدم بالشكر والتقدير للدكتور حسن سهيل وإسماعيل راشد اللذين تقدما باعتذار عن مواصلة العمل مع المنتخب الوطني لظروفهما الخاصة وثمن جهودهما الكبيرة وإخلاصهما بالعمل وتعاونهما مع الجميع.

 

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