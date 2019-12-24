كلباء والبطائح.. تفادي المفاجآت

المصدر: كلباء- محمد فضل

يتطلع اتحاد كلباء لتفادي مفاجآت «أبناء عمومته» فريق البطائح الوافد الجديد لعالم الهواة، والذي يُبلي بلاء حسناً من خلال مشاركته الرسمية الأولى هذا الموسم في منشط كرة القدم، وذلك بعد تُصدر الفريق الأول بالبطائح لمجموعته الثانية، ضمن تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحُصوله على 12 نقطة، بعد أن فاز في أربع مباريات، ولم يتعرض لأي هزيمة أو تعادل، وسيحاول لاعبو البطائح مواصلة الصحوة، عبر هذه المسابقة تحديداً وتخطي عقبة النمور من خلال مواجهة اليوم، التي تقام بملعب الإمارات في رأس الخيمة عند الساعة 16:40 مساء.

وطالب الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء خلال مؤتمر صحافي للحديث عن المباراة، لاعبي فريقه بأن يكونوا في كامل تركيزهم، مشيراً إلى ضيق الوقت ما بين مباراة وأخرى خلال شهر ديسمبر الجاري، وأنه عمل على عملية الاستشفاء خلال التدريبات التي أعقبت مباراة العنابي في الدوري، مُعرباً عن أمله بأن يظهر لاعبوه بصورة ممتازة.

من جانبه قال المصري طارق السيد مدرب البطائح إن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين خصوصاً أن كلباء يمتلك خبرة كبيرة، ولديه لاعبون مواطنون وأجانب على مستوى عال، لكن ذلك لا يمنع لاعبي فريقه بمواصلة مشوار الانتصارات.