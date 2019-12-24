الوصل وخورفكان.. فرصة للتعويض

المصدر: خورفكان- محمد فضل دبي- البيان الرياضي

يملك الوصل وخورفكان فرصة لتعويض النتائج المتراجعة على صعيد دوري الخليج العربي، عندما يتواجه الفريقان في الثامنة إلا عشر دقائق مساء اليوم بملعب ستاد الشارقة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

ولفت الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم إلى أن هدف فريقه اليوم، هو اقتناص بطاقة التأهل ، مبدياً كامل احترامه للمنافس، مشدداً على أن الوصل سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز.

ووصف ريجيكامب المباراة بالصعبة، مطالباً لاعبيه بحتمية اللعب بتركيز عال طوال زمن المباراة، وتجنب ارتكاب الأخطاء، التي قد تكلف فريقه الكثير في حال حدوثها خلال المباراة، مشيراً إلى أن الوصل سوف يفتقد إلى خدمات عدد من لاعبيه المهمين نتيجة الإصابة، مبدياً ثقته العالية بجميع اللاعبين.

تحضير

بدوره أكد الصربي جوران مدرب خورفكان أنه جهز فريقه بشكل جيد لمباراة اليوم، مشيراً إلى أنه طالب لاعبيه بضرورة تناسي خسارة الفريق في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي في الدوري، وعلينا فتح صفحة جديدة مع الانتصارات خلال المسابقة الأغلى، وأن ثقته تبدو كبيرة في لاعبي فريقه ولمستُ حماساً كبيراً وسط الفريق بتقديم أفضل ما لديهم أمام الإمبراطور على الرُغم من صعوبة الطرف الآخر، الذي يمر بالوضعية والظُروف الحَرجة ذاتها، التي يمُر بها فريق خورفكان.

ولذلك أتوقع أن يؤدي اللاعبون مباراة كبيرة رغم قصر فترة الإعداد لهذه المباراة بعد مواجهة شباب الأهلي في الدوري ، وأشار جوران إلى أنه سيقُوم بإجراء بعض التغييرات على خُطة اللعب وكذلك على مُستوى التشكيلة، وذلك لضمان الفوز بنتيجة المباراة خصوصاً أن الوصل يضم لاعبين يمتلكون مهارات فردية عالية.