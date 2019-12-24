الوحدة والجزيرة.. الديربي الثالث

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق - محمد محسن

يشهد ملعب بني ياس بالشامخة في الثامنة إلا عشر دقائق من مساء اليوم مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي الوحدة والجزيرة في ديربي العاصمة في دور الستة عشر من كأس رئيس الدولة.

الديربي هو الثالث بين الفريقين هذا الموسم بعدما التقيا في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي وحقق خلالها الوحدة الفوز 3-2، بينما كان الديربي الثاني لمصلحة الجزيرة في ربع نهائي كأس الخليج العربي ونجح في رد اعتباره والفوز بنتيجة ثقيلة 4-0.

البطولة تعد الفرصة الأخيرة بالنسبة للوحدة لإنقاذ موسمه المحلي بعد ابتعاده عن المنافسة في الدوري وخروجه من كأس الخليج العربي ولذلك يدخل المباراة بطموحات عالية رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق والمتمثلة في حمدان الكمالي الذي تأكد غيابه للإصابة والإسباني كارليتوس الذي عانى من آلام رغم عودته للتدريبات، فيما يستعيد الفريق لجهود قائده إسماعيل مطر بعد عودته للتدريبات.

ويمر الجزيرة مؤخراً، بمرحلة جيدة حيث قفز إلى المركز الثالث للدوري بـ 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الشارقة المتصدر، بعد فوزه على الوصل في الجولة الماضية للدوري 4 - 0، وعاد نجوم الجزيرة لمستواهم الطبيعي، حيث شهد تألق الدولي علي مبخوت وتسجيله «هاتريك»، بالإضافة إلى «عموري» الذي سجل هدفاً وصنع العديد من الفرص، كما شهد خطا الوسط والدفاع تحسناً كبيراً في الأداء.

وأكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة على أهمية وصعوبة المباراة في ظل أهمية البطولة للفريق وكونها أمام فريق قوي، وقال:«سنلعب أمام فريق نعلم مدى قوته، عملنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية وندخل المباراة بحافز كبير من أجل الفوز». وأضاف في رده عن أن البطولة تمثل فرصة العنابي الأخيرة محلياً:«لا يجب علينا أن نكون متشائمين، فلا يوجد شيء اسمه الموسم انتهى وإنما تطلعاتنا مستمرة، ونشعر بالتفاؤل».

وأشار إلى أن الوحدة مطالب باستغلال الفرص التي تتاح له خاصة مع مشكلة إهدار الفرص في المباريات الأخيرة، وأن الفرق الكبيرة هي من تصنع الفارق باستغلال الفرص في منطقة الجزاء، لافتاً إلى أن كل فرق العالم تحاول السيطرة على وسط الملعب ولكن الفرق العظيمة هي التي تتميز في كل الخطوط.

وقال: «فخور بما يقدمه اللاعبون الشاب الذين يكتسبون الخبرة يوماً بعد يوم، وعانينا من الإصابات نتيجة ضغط المباريات وبالتالي فهي فرصة أمام اللاعبين الصغار لإثبات قدراتهم وأنهم يشكلون مستقبل فريق الوحدة».

وأضاف: «الأهم عدم استقبال الأهداف في المقام الأول وبالتالي سنبدأ الدفاع من الخط الأمامي، ومن الواضح أن المدافعين مطالبون بالتركيز عندما يمتلك الجزيرة الكرة، ولكن أن تلجأ للدفاع الصريح هو أسلوب غير منصف، ركزنا خلال استعداداتنا على تقوية المنظومة الدفاعية وتقليل الأخطاء قدر الإمكان».

حذر

من جانبه قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن مواجهة الوحدة ديربي متجدد، في أجواء جماهيرية، وأن الفريقين يعرفان بعضهما البعض. وأوضح كايزر أن تحضيرات فريقه تسير بشكل جيد، والروح المعنوية عالية، في ظل تحقيق فوز عريض على الوصل في الجولة الماضية، وسيتغيب عن المباراة علي خصيف، للإصابة،، ولا نعلم المدة الزمنية التي يستغرقها للتعافي، بالإضافة إلى استمرار غياب، سلطان الغافري، ولم يتحدد بعد مشاركة خلفان مبارك ومراد باتنا.

وأضاف: «الديربي» مختلف ولا يتأثر بالظروف المحيطة، والفريقان يمتلكان مجموعة جيدة من المواجهات التاريخية، وهي مباراة إقصائية كطبيعة مباريات الكؤوس لا توجد فيها فرصة للتعويض، مما يجعلها مباراة خاصة، وبطبيعة الحال يسعى جميع اللاعبين،ـ إلى المشاركة، ولدينا الثقة الكبيرة في الفريق، بتخطي الخصم والتأهل إلى الدور التالي.

وعن تذبذب نتائج الوحدة مؤخراً وهل يصب في صالح الجزيرة قال: استطيع فقط التحدث عن فريقي ولا أعرف ظروف الخصم، وبالنسبة لنا قدمنا مباراة جيدة في الجولة الماضية للدوري وحققنا فوزاً كبيراً على الوصل، وهذا الفوز منحنا الثقة، لكن لا يمكننا أن نفرط في الثقة، ويجب أن نحافظ على تركيزنا ونظل متواضعين، والعمل الجاد هو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة.

وأوضح كايرز أن طموح فريقه الفوز بالكأس ، لكن الأمر يتطلب السير على مراحل الأولى أمام الوحدة، ولذلك فإن التفكير منصب على كيفية الفوز بعدها نفكر في المباريات التالية.