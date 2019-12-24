النصر وشباب الأهلي.. قمة الكبار

المصدر: دبي- عدنان الغربي، إيهاب زهدي

يلتقي النصر وشباب الأهلي الساعة 16:50 من مساء اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل لحساب الدور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في صراع الكبار، ويبحث من خلاله الفريقان لتحقيق انطلاقة ناجحة في رحلة اللقب الغالي.

ويبدأ شباب الأهلي مشوار الدفاع عن اللقب والذي توج به الموسم الماضي، في الوقت الذي يسعى فيه النصر بدوره، إلى إبعاد حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، وبرصيد 9 مرات، والوصول إلى دور الثمانية، وبالتالي الاقتراب خطوة من التتويج بالكأس، والذي سبق وفاز بها 4 مرات، وهو ما يتوقع معه متابعة مباراة عالية الوطيس، مع تطور مستوى ونتائج النصر في مبارياته الأخيرة، ومواصلة «فرسان دبي» لتقديم العروض والنتائج المميزة في كافة البطولات المشاركين فيها هذا الموسم.

ويتطلع العميد إلى تأكيد فوزه في لقاء الذهاب في مسابقة الدوري بهدف دون رد في الجولة الخامسة والاستمرار في حصد النتائج الإيجابية مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش «كرونو» الذي نجح في قيادته إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي والاقتراب من مراكز المقدمة في الدوري، فيما يسعى شباب الأهلي إلى الدفاع عن لقبه وتأكيد أنه رقم صعب في مسابقة الكأس الأكثر تتويجاً فيها بـ9 ألقاب.

روح قتالية

وأكد مدرب النصر أن مواجهة شباب الأهلي تختلف كثيراً عن اللقاء السابق الذي جمع الفريقين في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن شباب الأهلي تغير عما كان عليه في اللقاء الأول بضم بعض العناصر الجديدة وكذلك النصر الذي أصبح يقدم كرة قدم جميلة وقادر على مقارعة أي فريق، وقال: سنخوض مباراة كبيرة خلال فترة قصيرة، شباب الأهلي فريق يضم لاعبين جيدين، ويلعب بروح قتالية، نحن أيضا نملك فريقاً قوياً ونحترم كل المنافسين وسنقدم مباراة رائعة أمامه.

وقلل كرونو من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها فريقه في الجولات الأخيرة من دوري الخليج العربي بعد قبوله 6 أهداف في آخر3 مباريات أمام العين والشارقة وحتا، وقال إن مهمة الدفاع لا تقف على الخط الخلفي فقط وأن جميع اللاعبين يتوجب عليهم القيام بأدوار دفاعية كلما دعت الحاجة لذلك على أرضية الملعب، وأضاف: علينا أن نتفهم قلة الحلول البديلة التي نملكها وأن نأخذ بعين الاعتبار أن مدافعنا ليما قادم من فريق الشباب وهذا موسمه الأول مع الفريق، ومحمد عايض عائد بعد غياب طويل بسبب الإصابة وسعيد سويدان يلعب للمرة الأولى كأساسي واللاعب الوحيد المتمرس وصاحب الخبرة هو محمود خميس، الأداء يتحسن وأنا لست قلقاً على دفاع الفريق.ويستعيد النصر في هذه المباراة 3 لاعبين مهمّين، هم المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو ولاعب خط الوسط مهند خميس وحارس المرمى أحمد شمبيه.

مباراة مختلفة

من ناحيته توقع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، أن تكون المباراة مختلفة تماماً عن بقية المواجهات، مبيناً أنها مهمة للغاية وتأتي في بطولة يسعى الجميع لنيل لقبها، وهي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي حققها الفريق في الموسم الماضي، وتحدث عن منافسه، مبيناً أن النصر ظل يؤدي بشكل جيد خلال الجولات السابقة في الدوري وكأس الخليج العربي، مشيداً بمدرب النصر الذي يقدم عملاً مميزاً، ونجح في تحسين نتائج الفريق بدرجة كبيرة، متمنياً أن ينجح فريقه في الفوز باللقاء والتأهل إلى المرحلة المقبلة.

وتمنى المدير الفني لشباب الأهلي، أن يقدم الفريقان مباراة نظيفة وخالية من كل ما يمكن أن يعكر صفوها، وأن ترقى للمستوى المأمول ليستمتع الجمهور بأداء الفريقين الكبيرين، وواصل حديثه عن ضرورة تطوير مستوى الأداء، والعمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، مشيراً إلى أن كل فريق يمر بفترات صعبة تشهد تذبذباً في الأداء، مضيفاً أن الأهم هو مواصلة العمل، وأكد حرصه على مواصلة سياسة إتاحة الفرصة للاعبين الشباب باعتبارهم مستقبل الفريق.

رأي

وأوضح البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، أن المباراة، مهمة بالنسبة لهم كلاعبين، مؤكداً حرصهم على تقديم كل ما يملكون، من أجل تأهل الفريق .

وامتدح لوفانور فريق النصر، بقوله: «منافسنا يقدم مستويات جيدة خلال هذه الفترة، وهو من الفرق القوية التي ظهرت بصورة جيدة، وأتمنى أن نقدم المستوى الذي يكفل لنا بطاقة التأهل، ومن المهم أن تكون بدايتنا قوية في الدفاع عن اللقب الذي توجنا به الموسم الماضي، خاصة ونحن نعرف مدى قوة المنافس، ورغبته مثلنا في التنافس على اللقب».

وعن كيفية الاستعدادات للقاء النصر، وكيفية مواجهة ضغط المباريات، قال المهاجم البرازيلي: «نحن كلاعبين لدينا مسؤولية تجاه جمهورنا ونادينا، وهذا يتطلب منا الاعتناء بأنفسنا بشكل جيد من خلال العيش في بيئة صحية، والنوم مبكراً، والقيام بتدريبات الاستشفاء في النادي بشكل جيد».

تأكيد

من ناحيته أكد محمود خميس لاعب النصر أن مواجهة شباب الأهلي لا تقبل الأخطاء، مشيراً إلى أن المباراة صعبة للغاية على الفريقين وأن الطرف الأقل ارتكاباً للأخطاء والأكثر تركيزاً سيكون في طريق مفتوح للفوز، وقال: نحن على أتم الجاهزية وسنقدم 200% من جهودنا من أجل التأهل. وأضاف: سعيد بعودتي للتسجيل بعد غياب عامين، وأتمنى أن أسجل مرة أخرى في شباك شباب الأهلي وأن أسهم في تأهل النصر إلى الدور المقبل.