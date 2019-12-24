العين والشارقة وبني ياس والظفرة إلى دور الثمانية للكأس الغالية

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تأهلت فرق العين والشارقة وبني ياس والظفرة أمس إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتأهل العين عبر بوابة دبا الحصن، وتغلب عليه 2 - 0 في المباراة التي جمعتهما باستاد آل مكتوم، وانتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 41 ليفتتح التسجيل عن طريق جمال إبراهيم، وتم احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو «فار»، وأضاف البرازيلي كايو كانيدو الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وعبر الشارقة فريق حتا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 باستاد مكتوم بن راشد بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل للشارقة الحسن صالح في الدقيقة 34، ولحتا عبد الله الصيعري في الدقيقة 71، ولجأ الحكم إلى «فار»، لحسم صحة هدف حتا.

وجاء تأهل الظفرة بفوزه على عجمان 9-8 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في استاد آل نهيان، وجاءت ركلات الترجيح ماراثونية بين الفريقين وصلت إلى 11 ركلة، وتألق خالد السناني حارس الظفرة في التصدي للركلة الأخيرة لـ«البرتقالي».

وصعد بني ياس بفوزه على الفجيرة بصعوبة 1 - 0 باستاد راشد بن سعيد أحرز الهدف الإسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 90، وشهدت المباراة 3 تبديلات اضطرارية بسبب الإصابة التي تعرض لها كل من أحمد درويش ووليام جيبور «الفجيرة»، وشاهين سرور «بني ياس»، وألغت تقنية «فار» هدفاً لبني ياس سجله كوندي في الدقيقة 33 بداعي التسلل.

وتختتم الجولة اليوم بأربع مباريات ويلعب النصر مع شباب الاهلي ، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع خورفكان، وكلباء مع البطائح.