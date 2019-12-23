ركلات الترجيح تمنح الظفرة بطاقة ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تأهل الظفرة إلى الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة بعد فوزه على عجمان 9-8 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف في المباراة التي جرت اليوم على استاد آل نهيان بأبوظبي.

سجل للظفرة دييغو وبيدرو ومسعود سليمان وخالد باوزير وعصام العدوة وعمران الجساسي وإبراهيم سعيد وخالد بطي وعبد الرحمن يوسف، وأهدر الحارس خالد السناني وخالد الدرمكي، بينما سجل لعجمان فييرا وعبد الله مال الله وحسين عبد الرحمن ووليام أوسو وحسن عبد الرحمن وسعود سعيد ومحمد أحمد وعلي الحوسني، فيما أهدر وحيد إسماعيل ومحمد سبيل وراشد مال الله.

وتألق خالد السناني حارس الظفرة في التصدي للركلة الأخيرة للبرتقالي بعد أن جاءت ركلات الترجيح ماراثونية بين الفريقين بـ 11 ركلة ليحسمها الظفرة وصيف النسخة الماضية ويتأهل إلى دور الثمانية.