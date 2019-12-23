الشارقة يتخطى حتا بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تأهل الشارقة إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على حتا مساء اليوم، 4-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن دور الـ 16 للبطولة، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل للشارقة الحسن صالح في الدقيقة 34، ولحتا عبد الله الصيعري في الدقيقة 71.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، ونجح الشارقة في التسجيل بالدقيقة 34، من كرة اخترق بها الحسن صالح، دفاعات حتا وسدد كرة قوية ارتدت إليه من حارس المرمى، ليسددها مرة ثانية وترتطم كرته بالحارس، وتكمل طريقها إلى الشباك.

وتألق محمد درويش حارس حتا، في تحويل تسديدة ايغور كوناردو لاعب الشارقة، إلى ركلة ركنية في أولى الفرص الخطرة بالشوط الثاني، وتمكن حتا من إدراك التعادل برأسية قوية من عبد الله الصيعري في الدقيقة 71، ولجأ حكم المباراة إلى تقنية ا

فيديو، لحسم صحة الهدف، مع وجود شكوك حول تجاوز الكرة لخط المرمى.

ولجأ الفريقين إلى الوقت الإضافي على شوطين، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، ولكن استمر التعادل قائماً، ليكون اللجوء الأخير إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وليحسم الشارقة المباراة لصالحه، ويتأهل إلى الدور الثمانية للكأس الغالية.