بني ياس إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بفوز صعب على الفجيرة

المصدر: عجمان –عزالدين جادالله

نجح بني ياس في اقصاء منافسه الفجيرة والتأهل للدور ربع النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة بعد فوز صعب بنتيجة 1-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن منافسات الدور 16.

أحرز الاسباني بيدرو كوندي هدف "السماوي" في الوقت القاتل في الدقيقة "90"، وشهدت المباراة ثلاثة تبديلات اضطرارية في صفوف الفريقين بسبب الإصابة حيث أصيب من الفجيرة كل من: أحمد درويش ووليام جيبور، ومن بني ياس شاهين سرور.

وألغت تقنية الفيديو "الفار" هدفاً لبني ياس عن طريق بيدرو كوندي بداعي التسلل في الدقيقة "33".