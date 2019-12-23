العين يتأهل إلى دور الثمانية في كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ضمن العين تأهله إلى دور الـثمانية في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد أن تخطى دبا الحصن بـثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم مساء اليوم.

جاءت المباراة متوسطة وقليلة الفرص من الجانبين في شوطها الأول، وواجه العين صعوبة في اختراق دفاع دبا الحصن المتكتّل حول المرمى، وانتظر حتى الدقيقة 41 ليفتتح التسجيل عن طريق جمال إبراهيم، وتم احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وتمكن البرازيلي كايو كانيدو من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وأهدر جمال إبراهيم فرصة سهلة في الدقيقة 56 عندما انفرد بحارس المرمى لكن الأخير تألق في إنقاذ فريقه من هدف محقق، وحاول دبا الحصن تقليل الفارق وأوجد بعض الفرص أبرزها رأسية مهاجمه الزيمبابوي تافادزوا (ق70) ثم تسديدة البرازيلي رفائيل سانتياغو (ٌق78)، ورغم الخسارة إلا أن دبا الحصن قدم مستويات جيدة في الشوط الثاني تؤكد جدارته بتصدر دوري الدرجة الأولى.