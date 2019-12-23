شهاب يحرز أول ذهبية للإمارات في سنوكر غرب آسيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

حقق لاعب منتخبنا الوطني والمصنف الأول محمد مصطفى شهاب أول ميدالية ذهبية للإمارات في بطولة غرب آسيا المجمعة للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً في مملكة البحرين بحصوله على المركز الأول في منافسات فردي الـ 6 كرات.

وجاء فوز شهاب بهذا اللقب بعد مشوار ناجح فاز فيه في الدور نصف النهائي على زميله في المنتخب خالد الكمالي بنتيجة 5-0 ليصعد للمباراة النهائية في مواجهة السوري يزن الحداد،

واستطاع شهاب الفوز على الحداد بنتيجة 6-2 ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة، وحصل لاعب منتخبنا خالد الكمالي على الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث في هذه الفئة.