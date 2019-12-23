العين ودبا الحصن.. الحسم في الملعب

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبا الحصن - محمد فضل

أكمل العين تحضيراته الميدانية بمران أخير، أجراه أمس، تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت العراقي غازي فهد، الذي خلف الكرواتي المقال إيفان ليكو، وبات في كامل جاهزيته لمواجهة الليلة أمام دبا الحصن في ثمن نهائي كأس صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، في تمام الساعة الرابعة و 50 دقيقة على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وبرغم أن الكفة تبدو راجحة لمصلحة العين نظرياً، إلا أن مثل هذه المباريات التي تلعب بخروج المغلوب لا تعترف بالإمكانات والأسماء بقدر البذل والعطاء داخل الملعب، وهو ما يدركه مدرب الفريق البنفسجي واللاعبون، خصوصاً في ظل ظروف التغيير الفني التي يمر بها العين، فضلاً عن غياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة، حيث سيستمر غياب كل من المهاجم التوغولى لابا كودجو، والجناح الجزائري عبد الرحمن مزيان، بالإضافة إلى محمد شاكر، وريان يسلم، ومحمد خلفان.

مرحلة

أكد العراقي، غازي فهد، مدرب فريق نادي العين (المؤقت)، أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الجميع، موضحا أن الفريق في أمس الحاجة إلى وقفة جماهيره في هذه المرحلة المهمة من الموسم الحالي، وقال إن العين يملك أسماء متميزة من اللاعبين تمكنه من التحكم في مجريات أية مباراة وتحقيق الانتصارات، وأبان أن عودة الثقة للاعبي الفريق ورفع معدلات اللياقة البدنية البدني من أهم الأولويات في المرحلة الحالية. وأضاف: لا أملك عصاً سحرية للتغيير ولكن من يمتلك عناصر في قيمة لاعبي العين بإمكانه صناعة الفارق وتغيير الصورة التي كان عليها الفريق بكل تأكيد، ونحن أمام تحدّ جديد والمرحلة الماضية انتهت ولمسنا من اللاعبين خلال الاجتماع الذي سبق التدريب الأخير شعورهم بالمسؤولية، وهذا من المكاسب الحقيقية التي تعزز من ثقتهم في مقدراتهم، وبالتأكيد لا توجد مواجهة سهلة في كرة القدم ومباريات الكؤوس دائماً ما تتطلب تركيزاً كبيراً وجهوداً مضاعفة، بغض النظر عن اسم وموقع المنافس.

مهمة

وعن التحدي الذي يواجهه بعد استلامه لمهمة قيادة الفريقين قبل 48 ساعة من مباراة دبا الحصن، قال: التحديات موجودة في كل تفاصيل كرة القدم وهي مرتبطة بها والتدريبات تعتبر كرة القدم مرتبطة بالتحديات الكبيرة حتى في الحصص التدريبية، وبالنسبة لفريق دبا الحصن الذي نواجهه في هذه المباراة فهو فريق جيد وقدم مردوداً متميزاً، ما قاده لصدارة دوري الدرجة الأولى، وسنقف على مدى جاهزية اللاعبين في التدريبين الأخيرين قبل المباراة، والتي يغيب عنها كل من لابا كودجو وعبد الرحمن مزيان.

مواجهة صعبة

من جهته، اعترف سليمان البلوشي مدرب دبا الحصن بصُعوبة مواجهة اليوم، وقال: نتطلع إلى تحقيق أكثر من مكسب من لقاء العين والفوز بالنتيجة لكي نؤكد للشارع الرياضي أننا فريق يستحق الاحترام لذلك نتواجد في صدارة دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن العين يعُتبر من الفرق المرشحة لنيل لقب الكأس، ولكن هذا لا يمنعنا من تقديم أفضل أداء أمام الزعيم المدجج بالنجوم، سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين.

وواصل: أعتقد أن مقابلة العين في حد ذاتها إنجاز للاعبي دبا الحصن، مشيراً إلى أن هذه الميزات لن تمنع مُتصدر دوري الأولى من تقديم العرض الجيد الذي يكفل له الفوز مع كامل الاحترام للعين وأشار البلوشي إلى أن فريقه لن يكون لقمة سائغة وسيتمسك بحظوظه في المسابقة ورفع لواء أندية الدرجة الأولى من خلال هذه المسابقة وسيظهر اللاعبون المستوى الذي يليق بمكانة المسابقة الغالية على الجميع، كما نوه إلى أن المباراة تحسمها جزئيات وتفاصيل بسيطة، مبيناً إلى أن الغائب الوحيد في صفوف الحصن سيكون اللاعب حمد جلال، أما بقية اللاعبين فعلى أهبة الاستعداد وكلهم تواقون للمشاركة أمام فريق بحجم الزعيم، وذلك للاستفادة أكثر من الاحتكاك واكتساب الخبرات.

ثقة

مطر الدرمكي: فرصة العين بالمنافسة على الألقاب قائمة

أكد مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين أن فرصة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب ما زالت قائمة، وتحقيق طموحات «العيناوية»، والعمل جار على التعاقد مع مدرب جديد لفريق الكرة الأول، ووضعت اللجنة الفنية للاحتراف عدداً من الأسماء تناسب المرحلة الحالية، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد لقيادة الفريق قريباً من اتخاذ قرار إعفاء المدرب ليكو، ونحن حريصون على أن يكون صاحب اسم معروف ونجاحات كبيرة، والعين مرّ بظروف مشابهة من قبل، عندما لم يوفق الفريق مع كيكي وفوساتي، ولكن بتعاون الجميع ودعم الجماهير حقق كل أهدافه.

وكانت جماهير العين عبرت عن غضبها، بعد تدهور نتائج الفريق بقيادة المدرب إيفان ليكو بعد توليه مقاليد الجهاز الفني في يوليو الماضي. العين- البيان الرياضي

رأي

سالم جاسم: قوة العين لن تخيفنا

أكد سالم جاسم، كابتن فريق دبا الحصن، أن قوة وسطوة الزعيم العيناوي في لقاء اليوم ستكونان دافعاً لهم، ولن تخيفهم، وأن الفيصل في الملعب سيكون للجُهد والعطاء، وليس للنجوم والأسماء، مبيناً أنه سبق له أن خاض عدة مباريات ضد العين، وسيتوجه بالنصائح لزملائه اللاعبين، بما يُسهم في تحقيق الفوز، داعياً الجمهور إلى مساندة الفريق بالحضور للمدرجات للمؤازرة. دبا الحصن - البيان الرياضي