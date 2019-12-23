عجمان والظفرة.. رد الاعتبار

المصدر: عجمان- ياسر قاسم أبوظبي- أحمد عيسى

يتجدد في الثامنة إلا عشر دقائق، مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة لقاء فريقي عجمان والظفرة، بعد 66 يوماً من مواجهتهما في الدوري، ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يدخلها الفريقان بمعنويات عالية بعد عودة البرتقالي للنتائج الإيجابية بتعادله الأخير أمام الشارقة، وفوز الظفرة على العين في الدوري، الأمر الذي يزيد من دوافع كل فريق لمواصلة نتائجه الإيجابية، وجعله أكثر إصراراً على الانتصار.

واستعد الفريق البرتقالي للمباراة بـ 3 تدريبات، حيث لم يجد الجهاز الفني الفرصة لمنح اللاعبين راحة ولو ليوم واحد من بعد لقاء الفريق أمام الشارقة في الدوري، وشارك جميع اللاعبين في التدريبات، ولا تبدو أي غيابات تؤثر على خيارات المدير الفني أيمن الرمادي في اختيار العناصر الأساسية للمباراة.

ويسعى البرتقالي لرد اعتباره بعد خسارته من الظفرة 0-1 في مواجهة الدور الأول لدوري الخليج العربي ويخوص اللقاء دون غيابات مؤثرة، ويبدو الوضع مماثلاً في الظفرة الذي يغيب عنه راشد مهير فقط للإصابة.

من جهته، أكد المدير الفني أيمن الرمادي أن مواجهة الظفرة تعتبر مختلفة بكل المقاييس عن مباريات الدوري، من واقع نظام المسابقة (خروج الخاسر)، وقال: إن التركيز قبل المباراة سيكون على الإعداد الذهني نظراً لعدم وجود الوقت الكافي لإعداد فني أو بدني من بعد مباراة الفريق أمام الشارقة في الدوري الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الفريق تدرب 3 مرات فقط قبل توجهه، مساء أمس، إلى أبوظبي.

واستبعد الرمادي فكرة التركيز على مواجهة حتا في الدوري الجمعة المقبل، والتركيز عليها كونه خصماً على مباراة الظفرة في الكأس، وقال إن فريقه يتطلع للذهاب إلى أبعد مرحلة في الكأس، ولن يفكر في مباراة حتا قبل غلق ملف الكأس، وأوضح أن جميع لاعبي عجمان في حالة صحية وبدنية جيدة ولا توجد أي غيابات.

أهمية المباراة

بدوره، أوضح الصربي فوك رازوفيتش أنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية المباراة وضرورة الفوز، ولمس منهم إصراراً على تقديم مباراة قوية ووجدهم متحمسين لتحقيق أفضل النتائج في بطولة تهم الإدارة والجهاز الفني وكل محبي النادي، وقال: سعيد بالروح التي تسيطر على اللاعبين لأنها جعلتني متفائلاً بتخطي عقبة عجمان، رغم أنه منافس قوي ومتميز ومتوازن في كل خطوطه، ويمتلك أفضل العناصر ويقوده مدرب أحترمه كثيراً لأنه يؤدي عملاً رائعاً مع فريقه.

طعم الانتصار

ونفى رازوفيتش احتمالية إصابة لاعبيه بالغرور نتيجة الانتصارات الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق حقق نتائج سلبية في شهر نوفمبر الماضي ولم يتذوق طعم الانتصار، وأن هذا التحول الإيجابي كان بسبب التحلي بروح المسؤولية، مؤكداً أن الغرور لا مكان له في الظفرة.

وعن الحصول على كأس البطولة بعد أن بلغ النهائي الموسم الماضي قال رازوفيتش: تركيزنا حالياً على تخطي عجمان، والعمل خطوة خطوة بكل جدية، المؤكد أن كل فريق لديه طموحه في التتويج ببطولة غالية مثل كأس رئيس الدولة، لكننا لا نستطيع أن نعد باللقب وكل ما نَعِد به أن نقدم مستوى جيداً وأن نحاول الفوز في كل مباراة.