الشارقة وحتا.. المواجهة الثالثة

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله، دبي- علي الظاهري

يلتقي فريق الشارقة بنظيره حتا في تمام الساعة 7:50 من مساء اليوم، على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة.

ويتطلع الشارقة إلى التخلص من عقبة حتا، الذي تفوق عليه في مسابقة كأس الخليج العربي بنتيجة 1-0، بينما تعادلا في دوري الخليج العربي بنتيجة 2-2. ويأمل حتا تخطي عقبة الشارقة والوصول بعيداً في المسابقة، وتكرار المشهد في موسم 2016-2017، الذي استطاع فيه الوصول إلى نصف نهائي الكأس.

ويعاني الشارقة من غياب عدد من عناصره المهمة، أبرزهم المدافع شاهين عبدالرحمن، وسيف راشد، وحمد جاسم للإصابة.

ضغط المباريات

وتقدم عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بالتهنئة للجهاز الفني لحتا على العمل الكبير الذي يقوم به مع «الإعصار»، مشيراً إلى أن الكل يشيد بالمستوى الذي يقدمه حتا. وعن استعدادات فريقه للمواجهة، قال: بالرغم من ضغط المباريات الذي تعيشه كل الفرق إلا أن تحضيراتنا مرضية، وأتمنى أن يكون اللاعبون في قمة التركيز، فمباريات الكؤوس تحتاج إلى «تكتيك» مختلف.

وكشف العنبري عن غياب سيف راشد حتى نهاية الموسم مع عودة الثنائي شاهين عبدالرحمن وحمد جاسم مع الدور الثاني من الموسم، في حين أكد جاهزية طارق الخديم، وعن محترف الفريق ريان منديز قال: «أتمنى أن يكون ريان منديز في جاهزية مناسبة للمباراة، فهو ما زال يشكو وقد لا يكون في تمام قوته، ولكننا نثق بالمجموعة الموجودة».

طموح مشروع

وأشار العنبري إلى صعوبة المباراة كون جميع الفرق تمتلك الحظوظ في التأهل وقال: «الطموح حق مشروع للجميع وبالرجوع لمباريات حتا نجده يقدم مباريات قوية مع الجميع، وليس أمام الشارقة فقط، والمباراة تعتبر صعبة» ومضى قائلاً «اللاعبون يستشعرون المسؤولية ويعرفون أهمية المنافسة وللكؤوس حسابات خاصة» وعن عدم أداء فريقه بصورة قوية أمام بعض الفرق، قال «نواجه بعض الصعوبات التي تلعب على الجانب الدفاعي أكثر من الهجومي، ونسعى لحل لعدم الأداء بصورة قوية أمام بعض الفرق».

صورة مثالية

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا أن المباراة في غاية الصعوبة، وفي مناسبة أخرى تعتبر من المسابقات المهمة على المستوى المحلي، تتطلب تجهيز الفريق بجاهزية كبيرة، مشيراً إلى أن الحظ عبس في وجه حتا خلال القرعة التي جمعته بفريق الشارقة عطفاً على أداء المنافس، إلا أن المواجهة تعتبر حافزاً كبيراً له ولجميع أعضاء الفريق من أجل تقديم مستوى مميز يقود إلى التأهل للدور المقبل.

وأوضح كونتيس أن الوقت لم يسعفهم للتحضير بصورة مثالية على غرار بقية الفرق، إلا أن الوضع يبدو أصعب بسبب الخروج بنتائج سلبية في آخر 3 مباريات ضمن بطولة الدوري، مشدداً على ضرورة التعامل مع الظروف الحالية بإيجابية لخطف بطاقة التأهل من فك بطل الدوري.

كتاب مفتوح

وعن مواجهة الشارقة مرتين في دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في بداية الموسم، قال إن المباراة بمثابة كتاب مفتوح بين الطرفين وتعتبر المواجهة الثالثة مختلفة، والتي تعتمد على نظام خروج المغلوب، وتحتاج إلى اللعب بتركيز عال خاصة أن المنافس استطاع في آخر 5 دقائق من مباراة الدوري العودة وخطف التعادل بعد إحراز هدفين في الوقت القاتل، موضحاً أن فريق الشارقة يتميز بالقوة من الناحية الدفاعية وعلى مستوى الشق الهجومي، وكل فريق لديه ثغرات ونقاط ضعف يجب استغلالها.

وذكر مدرب حتا أن عامل الوقت يشكل تحدياً له ولجميع المدربين وبدا على اللاعبين الإجهاد ويعتبر تعرض اللاعبين لعدم القدرة على الاستشفاء الكامل بعد المباريات أمراً طبيعياً، مبيناً أن الوضع يبدو أصعب للفرق التي تتشابه وضعيتها مع حتا، بسبب عدم القدرة على إعادة التدوير بين اللاعبين.

وأعرب عن سعادته بأداء اللاعبين والروح القتالية في المباريات من أجل الخروج بالفوز، وذلك ما يجعله دائماً يركز على تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، منوهاً بأن الفريق واجه بعض المفاجآت مثل الإصابات في الأيام الماضية كلفته خسارة لاعبين على مستوى الهجوم، وسيتم الوقوف على جاهزية اللاعبين في الساعات الأخيرة قبل المباراة.

أسلوب

عدنان حسين: «المفاجآت» واردة

شدد عدنان حسين لاعب حتا على صعوبة المباراة أمام الشارقة، وأضاف لاعب خط هجوم الفريق، أن مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تعتبر فيها المفاجآت واردة، مؤكداً الاحترام الكامل لفريق بحجم الشارقة إلا أن فريقه سيحاول فرض أسلوبه واللعب بطريقته أمام المنافس، كما تمنى عدنان حسين أن يقف الحظ بجانبهم ويبتسم لهم في المباراة. دبي ـ البيان الرياضي

طموح

الكعبي: جاهزون لـ«الإعصار»

أكد سعيد الكعبي لاعب خط وسط الشارقة، جاهزية زملائه لمباراة حتا «الإعصار» في كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى رغبة اللاعبين الكبيرة في تقديم مباراة قوية والتأهل للمرحلة التالية من المسابقة، وأضاف: «لقد قمنا بالتحضير للمباراة بشكل جيد وتجاوزنا التعادل مع عجمان في الدوري، ونسعى لتقديم مباراة قوية، وحتا لا يختلف عن الفرق الكبيرة». وعن المباراة قال: «نعمل على التفوق على حتا بعد المباريات القوية التي لعبها أمامنا».

واكد لاعب خط وسط الشارقة، أن لاعبي فريقه ستكون لهم ردة فعل قوية خصوصاً وأن الفريق لم يتمكن من تحقيق الفوز على حتا في مباراتين في الموسم الحالي، وواصل: لن نتساهل في أي بطولة ونستشعر المسؤولية، وطموحنا كبير في البلوغ إلى أبعد مدى في البطولة الغالية على قلوب الجميع. دبي ـ البيان الرياضي