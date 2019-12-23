بني ياس والفجيرة.. تأكيد الجدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، الفجيرة - محمد فضل

يشهد إستاد راشد بن سعيد في عجمان، لقاء الثأر والتحدي الذي يجمع بني ياس والفجيرة عند الرابعة و 50 دقيقة ضمن منافسة كأس رئيس الدولة، والذي يتجدد للمرة الثانية بين الفريقين بعد مواجهتهما في الدوري قبل أيام قلائل في المباراة التي كسبها الذئاب بهدف ليعمل اليوم على مواصلة تفوقه وتأكيد الجدارة أمام منافس تسيطر عليه روح الثأر، مع وجود دافع التأهل في البطولة الغالية لدى الفريقين.

وقال الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي، إنه يدرك جيدا أهمية بطولة كأس رئيس الدولة وقيمتها الكبيرة، مشيرا إلى أنه سبق أن حقق الظفر بلقبها مع العين. وأكد رغبته القوية في تحقيق الفوز على الفجيرة والتقدم في مراحل البطولة.

وأشار شايفر إلى أن اللقاء يجمعه بآخر فريق التقى به في الدوري وهو فريق الفجيرة، موضحاً انه خسر تلك المباراة بسبب أخطاء التحكيم، وقال: ليس من العدل أن نقاتل 90 دقيقة ثم يتم إلغاء هدف صحيح لنا مع عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحتنا، هذا يهدر جهود اللاعبين، وأتمنى ألا نشاهد مثل هذه الأخطاء مجددا.

وتابع: إن الفجيرة هز شباك فريقه في المباراة السابقة بسبب سوء تنظيم الدفاع وعدم توجيه اللاعبين لبعضهم، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي في كرة القدم خاصة أن فريقه، وحسب قوله، في مرحلة بناء ويضم عناصر شابة تحتاج إلى التعلم من الأخطاء واكتساب الخبرة.

وأكد أن فريقه جاهز للقاء ويعمل على تحقيق الفوز لأن المباراة لا تقبل التعويض، موضحاً انه يعلم جيدا طريقة المنافس، لذلك فإن فريقه سيلعب بكل قوة منذ الدقيقة الأولى مع تجنب ارتكاب الأخطاء حتى ينال بطاقة التأهل.

كتاب مفتوح

بدوره أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن مباراة بني ياس بمثابة كتاب مفتوح للجانبين بعد أن تواجه الفريقان في مناسبتين خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه يعرف الخصم جيداً وبني ياس يعلم كل شيء عن الفجيرة، وتطرق بوقرة إلى ضغط المباريات المتواصل في شهر ديسمبر الحالي، والذي قاتل فيه الفجيرة على ثلاث جبهات. وقال:أعتقد بأن الفريق الذي يمتلك دكة أجانب جاهزة وفي نفس مستوى الأساسيين ستكون له الغلبة في نهاية الأمر.

وأعرب بوقرة عن أمله في أن تنتهي المباراة أمام السماوي في وقتها الأصلي بتفوق فريقه، ودون الحاجة للأوقات الإضافية. واستدرك قائلاً: لكن إذا استدعى الأمر اللجوء لركلات الترجيح ففريقي جاهز لضربات المعاناة، وأتمنى أن تبتسم المباراة لمصلحة الذئاب مع كامل الاحترام لفريق بني ياس، مُشيراً إلى أنه سعيد بالروح العالية التي لعب بها الفريق أمام بني ياس قبل أيام في الدوري، وتمكنه من تحقيق الفوز بهدف لكنه بالتأكيد لن يركن لهذا الفوز وسيقوم بتجهيز الفريق على افضل مستوى، كما أشار بوقرة الى أهمية مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: نسعى من ورائها إلى الذهاب بعيداً، بل والتأهل إلى النهائي، مع العلم بأن ثقته تبدو كبيرة في كافة لاعبي الفريق.