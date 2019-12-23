50 رياضياً يرسمون المستقبل في «خلوة اتحاد الكرة»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يناقش 50 رياضياً مستقبل كرة الإمارات في جلسة عصف ذهني تقام في الهواء الطلق خلال شهر يناير المقبل، بناء على دعوة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، بإطلاق مبادرة «خلوة اتحاد كرة القدم» في إطار التخطيط للمرحلة المقبلة بالاستفادة من الخبرات الرياضية المحلية والدولية لتشكيل استراتيجية متكاملة لمستقبل كرة القدم في الدولة.

وناقشت لجنة الإعداد للخلوة خلال جلسة عصف ذهني مساء أمس في ملعب ذياب عوانه باتحاد الكرة بحضور خلفان بالهول وعلي حمد البدواوي وعائشة الطنيجي أعضاء اللجنة الانتقالية ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة، العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالخلوة، حيث سيتم تشكيل مجموعات عصف ذهني من المختصين في الرياضة وكرة القدم لمناقشة أفكار لتطوير المنتخبات والمسابقات والتحكيم والتسويق والإعلام ومختلف أنشطة العمل في الاتحاد، بما يتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة.