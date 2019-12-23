«تغريدة» ترفع معنويات «السماوي»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

تتعدد مظاهر دعم الأندية لفرقها، من أجل رفع معنويات اللاعبين، وتشجيع الجماهير على الحضور للملاعب ومساندة فرقها من المدرجات، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام الكبير بها من الجماهير بمختلف فئاتها العمرية، وتفاعلها معها، لجأ نادي بني ياس إليها من أجل تحفيز جماهيره قبل مباراة الفريق أمام الفجيرة في دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة اليوم في استاد عجمان ونشر تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» بهدف رفع معنويات محبي النادي، ومؤكداً العمل على مواصلة العطاء. وشدد النادي على أهمية تماسك الجميع وراء الفريق وجاء في التغريدة: «نبقى أقوياء، نلعب بروح الفريق الواحد ، لن نتوقف عن العطاء ومحاولة إفراح عشاق السماوي»، وتجاوب عدد من المشجعين مع «التغريدة» مؤكدين مواصلة دعم الفريق بقوة.