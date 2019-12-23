«الزعيم».. 15 مدرباً في 12 سنة احتراف

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

«15 مدرباً في 12 سنة احتراف» هو حصاد نادي العين مع المدربين في زمن الاحتراف، أسماء عديدة من جنسيات مختلفة قادوا مسيرة «الزعيم»، عدد منهم حمل صفة مدرب مؤقت نظراً لإعفاء عدد من المدربين الأجانب خلال الموسم، ويحمل العراقي غازي فهد الرقم 15، وسبقه 14 مدرباً «وفق إحصاءات عيناوية»، بداية من الألماني شايفر، الذي تولى قيادة العين لموسمين من 2008 إلى 2010، قبل أن يرحل ويتولى المهمة البرازيلي سيريزو، الذي أقيل، وتم تكليف المدرب المواطن عبد الحميد المستكي، لتولي المهمة موسم 2010 ـ 2011، وأعقبه البرازيلي الكسندر غالو، الذي لم يستمر سوى شهور، وتولى المهمة بعده الروماني كوزمين، الذي قاد الفريق في موسمين من 2011 إلى 2013.

وبعد رحيل كوزمين، تعاقد العين مع الأورغوياني فوساتي، إلا أنه لم يستمر سوى شهرين فقط قبل أن تتم إقالته بسبب خلاف في وجهات النظر الفنية، ليتولى المهمة مؤقتاً المدرب المواطن أحمد عبدالله، وبعدها تعاقد العين مع الإسباني كيكي فلورنس، إلا أن النادي أعفاه من منصبه بالتراضي بعد أربعة أشهر فقط، ليحل مكانه المدرب الكرواتي زلاتكو، والذي استمر مع الفريق من 2014 وحتى 2017، قبل أن يرحل ويحل بدلاً منه (مؤقتاً) مواطنه مدرب رديف النادي جوسيب سبانجيتش.

وفي نفس الموسم تم التعاقد مع الكرواتي زوران، الذي قاد العين بداية من 2017 وحتى 2019، وبعد إعفائه تولى مواطنه الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، مدرب الرديف المهمة مؤقتاً، ثم تعاقد النادي مع الإسباني غاريدو، والذي تم إعفاؤه بنهاية الموسم ليعود العين للمدرسة الكرواتية ويتعاقد مع إيفان ليكو الذي تم إعفاؤه أخيراً.