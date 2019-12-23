يوفانوفيتش مدرباً لـ«الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الكرة، أمس، تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي قيادة منتخبنا الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، وأنهت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة إجراءات التعاقد مع المدرب يوفانوفيتش بفترة أسبوع حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية، ووقع العقد مع المدرب محمد بن هزام الامين العام لاتحاد الكرة بحضور غانم الهاجري رئيس لجنة المنتخبات وعلي حمد وأحمد بن درويش وخلفان بالهول أعضاء اللجنة الانتقالية.

ويستعد منتخبنا الوطني لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهر مارس المقبل حين يواجه منتخب ماليزيا بالدولة 26 مارس، ومنتخب إندونيسيا خارج أرضه 31 من الشهر ذاته، فيما يواجه تايلاند وفيتنام بالدولة يومي 4 و 9 يونيو المقبل.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، إن «الأبيض» ضمن أولى أولويات اللجنة، لأن الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022.

وأكد ثقته في قدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات، وقال: إن اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي قامت بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين للإشراف على مهام تدريب الأبيض، حيث وقع الاختيار على إيفان يوفانوفيتش نظراً لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات، ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية.

وأضاف «المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود من هيئات ومؤسسات رياضية وأندية وإعلام وجماهير من أجل توفير بيئة مناسبة للمنتخب الوطني حتى يؤدي مهامه بأحسن صورة، لأن المرحلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وما ستشهده من مبادرات عديدة مثل مبادرة «خلوة اتحاد الكرة» التي تهدف إلى التواصل مع الخبراء والاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين، وإشراك أفراد المجتمع من محبي اللعبة الشعبية في دراسة الاقتراحات ورفع التوصيات لتطوير عمل اتحاد الكرة، من أجل ترسيخ الأسس المناسبة التي تساعد على تطوير كرة القدم الإماراتية.

من ناحية أخرى يكشف اتحاد الكرة اليوم هوية مدير المنتخب ، وعلم «البيان الرياضي» أن المدير الجديد لاعب دولي سابق بأحد أندية العاصمة.