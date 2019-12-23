النصر يستعيد نيغريدو وشمبيه ومهند

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استعاد النصر 3 لاعبين مهمّين في تشكيلته الأساسية قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة، ضمن منافسات الدور الـ16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي ستجمعه مع شباب الأهلي على استاد زعبيل بنادي الوصل غداً، وهم المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو ولاعب خط الوسط مهند خميس وحارس المرمى أحمد شمبيه.

وانضم الثلاثي إلى تدريبات الفريق أول من أمس، ومن المتوقع أن يدفع بهم المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش في المباراة.

وعانى «العميد» غياب مهاجمه نيغريدو بسبب الإصابة في الجولتين السابقتين في دوري الخليج العربي، حيث خسر من الشارقة بنتيجة 3-1، وتغلب بصعوبة على حتا 2-1 الخميس الماضي.