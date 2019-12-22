كايزر: "الديربي" مع الوحدة لا يتأثر بالظروف المحيطة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن مواجهة الوحدة بعد غد في دور 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي يستضيفها ملعب الشامخة ببني ياس، بمثابة ديربي متجدد، في أجواء جماهيرية، وأن الفريقين يعرفان بعضهما البعض، حيث تقابلا في الدوري وفاز الوحدة 3/2، كما حقق فوزاً كبيراً في كأس الخليج 4/0، وتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

وأوضح كايزر أن تحضيرات فريقه تسير بشكل جيد، والروح المعنوية عالية، في ظل تحقيق فوز عريض على الوصل في الجولة الماضية 4/0، وسيتغيب عن المباراة علي خصيف للإصابة، بالإضافة إلى استمرار غياب سلطان الغافري. ولم يتحدد بعد مشاركة خلفان مبارك ومراد باتنا.

وأضاف: "الديربي مختلف ولا يتأثر بالظروف المحيطة، والفريقين يمتلكان مجموعة جيدة من المواجهات التاريخية، وهي مباراة إقصائية كطبيعة مباريات الكؤوس، لا توجد فيها فرصة للتعويض، مما يجعلها مباراة خاصة. وبطبيعة الحال يسعى جميع اللاعبين إلى المشاركة، ولدينا الثقة الكبيرة في الفريق، بتخطي الخصم والتأهل إلى الدور التالي".

وعن تذبذب نتائج الوحدة في الآونة الأخيرة وهل يصب في صالح الجزيرة قال: "أستطيع فقط التحدث عن فريقي ولا أعرف ظروف الخصم. بالنسبة لنا قدمنا مباراة جيدة في الجولة الماضية للدوري وحققنا فوزاً كبيراً على الوصل، وهذا الفوز منحنا الثقة، لكن لا يمكننا أن نفرط في الثقة، ويجب أن نحافظ على تركيزنا ونبقى متواضعين، والعمل الجاد هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة".

وأوضح كايرز أن طموح فريقه الفوز بالكأس كحال غيره من الفرق، لكن الأمر يتطلب السير على مراحل الأولى امام الوحدة، ولذلك فإن التفكير منصب على كيفية التأهل إلى دور الثمانية.