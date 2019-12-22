أروابارينا: لا علم لي بتفاوض شباب الأهلي مع السومة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمنى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن يقدم فريقه والنصر، مباراة جميلة وقوية تمتع الجماهير، ولا يعكر صفوها أي اعتراضات على التحكيم أو أي احتكاك مع الجماهير، عندما يلتقي الفريقين بعد غد الثلاثاء، ضمن دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ونفى علمه بأي مفاوضات مع اللاعب السوري عمر السومة لاعب نادي الأهلي السعودي، للعب في صفوف شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال: "مباراة الثلاثاء مختلفة ومهمة جداً أمام النصر، وأتمنى رؤية مباراة على مستوى عال من الفريقين لما لديهما من لاعبين على مستوى عالي، وأتمنى أيضاً الترفع عن موضوع التحكيم لنرى مباراة جيدة، وسنحاول تقديم الأداء القوي في مباراة صعبة".

وعن جاهزية لاعبي شباب الأهلي، أوضح المدرب: "سنرى قائمة المصابين خلال الساعات المقبلة، إذ كانت لدينا مباراة منذ 48 ساعة فقط في دوري الخليج العربي مع خورفكان، مع الوضع في الاعتبار أن لدينا يوم أقل من النصر للاستشفاء قبل لقاء الكأس، وبناءً على ضوء وضعية اللاعبين سنختار الأفضل والأكثر جاهزية لخوض المباراة".

وعن مواجهة شباب الأهلي لصعوبات أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، قال المدرب: "العين أول مباراة في الموسم وتعادلنا معه في كأس الخليج العربي، ثم تعادلنا مع الجزيرة في البطولة نفسها، ولم يحالفنا التوفيق بالفوز على الشارقة، وخسرنا بركلات الترجيح، وخسرنا من النصر خارج أرضنا، ورؤيتي لهذه المباريات يكون بشكل إيجابي، وفي هذه المباريات وغيرها التي حققنا فيها نتائج إيجابية، لابد من التحسين ومعالجة الأخطاء، وفي جميع الأندية هناك سلبيات وإيجابيات، والروح الإيجابية وثقافة الفوز، تمنحني شعور بالاطمئنان".

وحول خوضه لكأس صاحب السمو رئيس الدولة مدافعاً عن اللقب، وإذا كان يفضلها عن الدوري، قال: "كل المنافسات مهمة، وفي بداية الموسم، لم أصرح بأننا سنكون أبطال، ونحن نتعامل مع كل مباراة وبطولة على حده، والأهم التواجد بقوة في كل المنافسات، بدون الوعد بأي بطولات".