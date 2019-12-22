إقالة ليكو من تدريب العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أعلن نادي العين رسمياً إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، والجهاز الفني المعاون له من مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف العراقي غازي فهد مدرب الفريق الرديف ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً إلى حين استقدام مدرب جديد، وجاء إعفاء ليكو من مهمته بالتراضي بعد تدهور نتائج الفريق بالفترة الأخيرة خصوصاً عقب التعادل مع النصر والخسارة أمام الظفرة بالجولتين 8 و10 من الدوري.

وأوضح الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، أن القرار جاء بناءً على تقارير اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي بعد خسارة الفريق لعدة نقاط، وقال: جميع قرارات شركة كرة القدم تستند إلى معايير ثابتة وسياسة واضحة وفقاً لاستراتيجية النادي.

وأضاف: الجهاز الفني اجتهد ولكن لم يحالفه التوفيق، واتساقاً مع دعم ورعاية رئاسة النادي، وانطلاقاً من طموحات العين الكبيرة ارتأينا إنهاء العلاقة بالتراضي مع المدرب، وسيتم حسم ملف المدرب الجديد قريباً.