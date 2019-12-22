«ابن الوز عوام» في شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يجني شباب الأهلي في الموسم الحالي، ثمار سنوات طويلة من العمل في أكاديميات كرة القدم بالنادي، مع تألق أكثر من لاعب واعد في صفوف الفريق الأول، وأغلبهم يسيرون على خطى آبائهم، الذين كانوا نجوماً للعبة.

ومن هؤلاء النجوم الواعدين، حارب عبد الله سهيل، وهو لاعب مميز لم يتجاوز عمره 17 سنة، وهو ابن عبد الله سهيل لاعب الشارقة السابق، ومساعد مدرب الفريق تحت 17 سنة حالياً بنادي الشارقة، وتم تصعيد حارب من فريق الشباب تحت 19 سنة إلى الفريق الأول، بعدما شاهده أروابارينا، مدرب الفريق الأول.

وصعد معه إلى فريق شباب الأهلي الأول، المهاجم خليفة، ابن المهاجم الأسطوري يوسف عتيق لاعب شباب الأهلي السابق، وأحمد عبد الله جميل، ابن عبد الله جميل حارس شباب الأهلي السابق، وكل هؤلاء النجوم من ثمار عمل أكاديمية الكرة بالنادي، بقيادة الدكتور موسي عباس مدير الأكاديمية، ومعه الإداري الناجح عباس يوسف، والمنسق الفني عنتر مرزوق.