الوصل يُحزن جماهيره في ليلة «مبخوت الجزيرة»

المصدر: دبي- علي شدهان

زاد فريق الوصل الأول لكرة القدم، مستوى «زعل» جماهيره كثيراً بتجريعهم مرارة الهزيمة الموجعة أمام ضيفه الجزيرة، أول من أمس، برباعية نظيفة في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، في ليلة تجلى فيها الدولي علي مبخوت نجم الجزيرة ومنتخب الإمارات الأول بتسجيله «هاتريك» أحزن به عموم الوصلاوية، جماهير، لاعبين، ومعنيين عن شؤون الفهود.

وما رفع وتيرة «زعل» جماهير الوصل، هو أن رباعية الجزيرة، أعادت إلى أذهانهم سلسلة الهزائم الثقيلة، بالأربعة والخمسة، التي تجرعها الفهود في مختلف بطولات الموسم الجاري، محلياً وخارجياً، وبما جعل تلك الجماهير وغالبية المتابعين لفريق الوصل، يضعون أيديهم على قلوبهم في كل مباراة يخوضها الفريق الأصفر، خوفاً من أن يتلقى هزيمة ثقيلة!

صورة باهتة

ورغم أن الوصل قد عانى كثيراً من غياب 4 لاعبين من أعمدة تشكيلته الأساسية، إلا أن ذلك لا يبرر أبداً ظهوره بصورة باهتة في معظم دقائق المباراة أمام الجزيرة، حتى مع كون منافسه قد لعب بتشكيلة تضم كوكبة من اللاعبين الدوليين، لا سيما عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت وعلي خصيف قبل خروجه مصابا، إضافة إلى الأجانب المؤثرين جداً.

الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل، اعترف بأن فريقه لم يكن في مستواه الحقيقي، وصورته المعهودة خلال المباراة، لافتاً إلى أن الوصل ارتكب أخطاء جسيمة كلفته تلقي الهزيمة المرة، كاشفاً النقاب عن أنه حذر لاعبيه من خطورة الدولي علي مبخوت لاعب الجزيرة، وذلك قبل مباراة الفريقين، باعتباره لاعباً خطيراً وهدافاً ماهراً في استغلال أنصاف الفرص.

ونوه بأنه طلب من لاعبيه مراقبة مبخوت طوال المباراة للحد من خطورته ومنعه من تسجيل الأهداف، لكن ذلك لم يحصل، مشيراً إلى أنه درب فريقه على كيفية تلافي غالبية الأخطاء، التي جاءت منها أهداف الجزيرة، وتسببت بإلحاق هزيمة قاسية بفريق الوصل، وأنه سيعمل من أجل تلافي كل الأخطاء في المباريات المقبلة.

فاصل هجومي

وشدد الهولندي كايزر مدرب فريق الجزيرة، على أن فريقه قدم مباراة مميزة، واستحق الفوز فيها برباعية، مبدياً سعادته الغامرة بالأداء والفوز والأهداف الأربعة لا سيما الأول كونه جاء بعد فاصل هجومي شائق شهد نقلاً مميزاً للكرة بين أكثر من لاعب في فريق الجزيرة، قبل أن يتوج علي مبخوت جهود زملائه بتسجيله الهدف الأول الجميل، منوهاً بأن الفوز سيعطي الجزيرة دفعة معنوية كبيرة في قادم المباريات.