أحمد خليل: لن أتخذ إجراء قانونياً تجاه المشجع

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفى أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، عقب فوز فريقه على ضيفه خورفكان أول من أمس، بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وجود أي نية لاتخاذ إجراء قانوني تجاه المشجع الذي تعدى عليه لفظياً في مباراتي فريقه السابقتين أمام الوحدة والوصل، وشدد على احترامه للنقد البناء، ووجود خط أحمر أمام التعدي على الأهل والقريبين منه، وعلى ضرورة وجود احترام متبادل يربط بين الجميع في كرة القدم.

حب ووعد

قال مهاجم شباب الأهلي: «أنا متأكد تماماً من حب الجمهور لي، ورغبتهم بــأن أظهر في أفضل مستوى، وغضبهم مني في الفترة الأخيرة، يحركها هذا الحب، وبدوري أعدهم بأن لا أخذلهم، وأحاول مساعدة الفريق بأقصى ما لدي من جهد، وسيرى الجميع بعيونهم تحقيق وعدي هذا في المستقبل القريب، ولذا قررت عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه المشجع الذي هاجمني لفظياً عقب مباراتينا أمام الوحدة والوصل».

وتابع: «ما قام به هذا المشجع، مشكلة سابقة، ولكن ما أغضبني تكرارها مرتين، وهذا أمر لا أحب أحد من الجمهور أنه يفعله معي أو مع غيري، وهناك خط أحمر أمام التعدي على الأهل أو أي أحد يكون قريباً منك، وفي النهاية نحن في عالم كرة القدم، ويجب على الجميع التعامل باحترام، ولا يجب أن يدفعنا التنافس الشريف، إلى تخطي الحدود».

فكر مستقبلي

وأكمل أحمد خليل: «علينا تفادي هذا الشئ مستقبلاً، والتفكير في أنفسنا، وتقديم الأفضل، خاصة وأنه أمامنا مباراة صعبة أمام النصر غداً، في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وعلينا الاجتهاد، ونحاول تقديم أفضل ما لدينا أمام النصر، في حملة الدفاع عن اللقب الذي توجنا به الموسم الماضي».

وعن غضبه عند تبديله في الدقيقة 77 من مباراة شباب الأهلي وخورفكان، قال مهاجم شباب الأهلي ومنتخب الإمارات: «المباراة كانت صعبة كما توقعنا، وكنا نرغب في نقاطها الثلاث للرجوع إلى المنافسة بقوة على درع الدوري، وسجلت هدفاً، وكنت أرغب في تسجيل الثاني وإكمال المباراة، وهذا طابع كل مهاجم، ولكن المدرب يرى في النهاية مصلحة الفريق، وهو تحدث معي بعد المباراة، وأوضح لي أنه فضل تغييري لمنحي دقائق للراحة، خاصة وأنه لدينا مباراة قوية وأصعب منتظرة أمام النصر، والحمدلله، أننا حققنا هدفنا وحصلنا على النقاط الثلاث من خورفكان، وقلصنا الفارق مع الشارقة إلى نقطة واحدة».