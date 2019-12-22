الوحدة يستعيد الانتصارات في كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

صالح الوحدة جماهيره، وعاد بأغلى ثلاث نقاط من كلباء أول من أمس، بعد الفوز على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف وحيد، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات التي جافت ديار أصحاب السعادة منذ الجولة السادسة التي حقق فيها الفوز على الظفرة 3-1، ليتقدم أصحاب السعادة إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة، في حين يتجمد رصيد اتحاد كلباء عند 10 نقاط ويبقى في المُركز العاشر.

وبات هداف الوحدة المخضرم الأرجنتيني سبستيان تيجالي على بعد هدفين من وصوله حاجز الـ200 هدف، حيث سجل تيجالي هدفه الـ198، ليرفع تيجالي رصيده من الأهداف في الدوري إلى 9 متساوياً مع هداف العين التوجولي كودجو لابا.

وأكد الإسباني خمينيز، مدرب الوحدة، سعادته بلاعبي فريقه الذين تمكنوا من استعادة النغمة من جديد، مثنياً على أداء لاعبه تيغالي، كما أشاد باللاعب البديل يحيى الغساني الذي سجل الهدف الثاني لحظة دخوله أرضية المباراة.

وأوضح أن قائمة العنابي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين صغار السن الذين ينتظرهم مستقبل مشرق فقط يحتاجون إلى الوقت للتأقلم.

وقال الأورغوياني خورخي داسيلفا، مدرب كلباء: إن لاعبي فريقه هم من أهدوا الانتصار والسعادة لفريق الوحدة بالأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق الثمن غالياً خلال المباراة إلى جانب التمركز غير الصحيح في بعض الحالات، موضحاً أن التعادل هو النتيجة العادلة للقاء.