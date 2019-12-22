57.6 %.. تخفيض عدد اللاعبين الأجانب يدعم «الأبيض»

المصدر: دبي - عزالدين جادالله

أجمع 57.6% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «البيان» خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن تقليص عدد المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي يصب في مصلحة منتخبنا الوطني لكرة القدم، مقابل 42.4% رفضوا تلك المقولة.

وتجيز لوائح المسابقة وجود سبعة لاعبين أجانب في صفوف الأندية بالدوري، من بينهم ثلاثة من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، وأربعة أجانب، الأمر الذي اعتبره البعض يشكل خطراً على المنتخب. وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده:هل تقليص الأجانب في دورينا يخدم منتخبنا الوطني؟.

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 65% من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، أجمعوا أن تقليص عدد الأجانب يصب في مصلحة المنتخب الوطني، مقابل 35% أكدوا أن العدد الحالي لا يضر بالمنتخب، بينما جاءت النسب في حساب الصحيفة على «تويتر» و «فيس بوك» متطابقة، حيث أجمع 59%، أن التقليص يفيد «الأبيض» مستقبلاً بإتاحة الفرصة للاعب المواطن، في حين تمسك 41% بالعدد الحالي والتأكيد على أنه لن يؤثر على المنتخب.

الفرصة

من ناحيته أكد حسن الشيباني الشهير بحسن «بولو» نجم نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق أن تقليص عدد المحترفين الأجانب في دورينا لا يصب في مصلحة المنتخب الأول فحسب لكن في مصلحة كل المنتخبات، كونه سيعطي الفرصة للاعب المواطن لشغل مراكز من الصعب شغلها في الوضع الحالي، ومنها المشاركة أساسيا في مركز الهجوم على سبيل المثال، والذي يكاد أن يكون حكراً على الأجانب.

حارس أجنبي

وقال: هذا التقليص سيكون له تأثير سلبي على مستوى المسابقات ، على الصعيد الفني، وأعتقد أن السماح للأندية بجلب حراس مرمى أجانب ضمن العدد المسموح به سيفتح الباب أمام اللاعبين المواطنين للمشاركة بصورة أكبر في المراكز المختلفة مما يعود بالنفع على المنتخبات . وأضاف: كذلك لو تم تقليص الأجانب، فإن هذا القرار سيجعل اللاعب المواطن يبذل جهداً أكبر لإثبات وجوده، كما أنه سيتواجد بصورة اكبر في التشكيلة وبالتالي سيرتفع مستواه الفني والبدني.