بوقرة: مباراة بني ياس كتاب مفتوح للفريقين

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن مباراة بني ياس بمثابة كتاب مفتوح للجانبين بعد أن تواجه الفريقان في مناسبتين خلال الشهر الحالي ضمن مسابقة كأس الخليج العربي والدوري قبل أيام، وستكون مباراة دور الـ16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل الثالثة بين الذئاب والسماوي في ظرف 30 يوماً.

مشيراً إلى أنه يعرف الخصم جيداً، وأعتقد بأنهم يعلمون كل شيء عن الفجيرة، وتطرق بوقرة إلى ضغط المباريات المتواصل في شهر ديسمبر الحالي والذي قاتل فيه الفجيرة على ثلاث جبهات، وأعتقد بأن الفريق الذي يمتلك دكة أجانب جاهزة وفي نفس مستوى الأساسيين ستكون له الغلبة في نهاية الأمر.

كما أشار بوقرة إلى أهمية مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي نسعى من ورائها إلى الذهاب بعيداً بل والتأهل إلى النهائي مع العلم بأن ثقته تبدو كبيرة في كافة لاعبي الفريق، لافتاً إلى غياب أبرز لاعبي الفريق المحترف البرازيلي غبرائيل «المصاب»، وسيستمر غياب خليل خميس والذي سيعود بعد أسبوع في وقت رجع فيه حميد عباس للتدريبات وكذلك الأيفواري مارسيال الذي انتهى أمد إيقافه بالبطاقة الحمراء.

وأعرب بوقرة عن أمله في أن تنتهي مباراة السماوي في وقتها الأصلي دون الحاجة للأوقات الإضافية، لكن إذا استدعى الأمر اللجوء لركلات الترجيح ففريقي جاهز لضربات المعاناة، وأتمنى أن تبتسم المباراة لمصلحة الذئاب مع كامل الاحترام لفريقي بني ياس.

مشيراً إلى أنه سعيد بالروح العالية التي لعب بها الفريق أمام بني ياس قبل أيام في الدوري وتمكنا من تحقيق الفوز عليهم بهدف وحيد، لكنه بالتأكيد لن يركن لهذا الفوز، وسأقوم بتجهيز الفريق على أفضل مستوى.

وحول حضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي خلال مباراة السماوي أكد بوقرة أنه تفاجأ بتواجد سموه ينزل إلى أرضية الملعب ويقدم التهنئة للاعبين، فقد بث مكتوم الشرقي الروح والحماس وسط اللاعبين فهو يمتلك رؤية طموحة وثاقبة، وأتمنى أن أنجح في تحقيق الهدف الذي كلفني به من خلال تولي تدريب فريق الفجيرة.