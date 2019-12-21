الإمارات إلى وصافة «الأولى» بخماسية العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تقدم فريق الإمارات نحو وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة الأولى بالموسم الجاري، بفوزه الكبير أمس على العروبة 5-1، ليصل إلى النقطة 15، خلف دبا الحصن المتصدر بـ 14 نقطة، سجل الخماسية كل من عبد الله موسى، وسيلفا، ويوسف محمد، وتومي توبار، وعامر عمر في الدقائق 20 ،36 ،47، 52، «90+2».



وحقق الحمرية فوزه الأول بالدوري، وتغلب على دبا الفجيرة 2-1، أحرز للفائز عثمان الهامور ومحمد بن غريب «ق 26 ،38»، ووصل الحمرية إلى 6 نقاط، واستعاد مصفوت نغمة الانتصارات، وعبر الذيد بهدف ياسين عبيد «ق 11»، ووصل الفريق إلى النقطة 11.