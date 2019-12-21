سليمان البلوشي: دبا الحصن لا يهاب الزعيم

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

أقر سليمان البلوشي مدرب دبا الحصن بصُعوبة المواجهة المرتقبة أمام العين ضمن دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تقام يوم الاثنين بملعب آل مكتوم في دبي.

وقال المدرب خلال المؤتمر التقديمي بأنهم يتطلعون إلى تحقيق أكثر من مكسب من لقاء العين وللفوز بالنتيجة لكي نؤكد للشارع الرياضي أننا فريق يستحق الاحترام لذلك يتواجد في صدارة دوري الدرجة الأولى.

مشيراً إلى أن العين يعُتبر من الفرق المرشحة لنيل لقب الكأس ولكن هذا لا يمنعنا من تقديم أفضل أداء أمام الزعيم المدجج بالنجوم سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين وأعتقد بأن لقاء العين في حد ذاته إنجاز للاعبي دبا الحصن.

وأشار البلوشي إلى أن هذه الميزات لن تمنع مُتصدر دوري الدرجة الأولى من تقديم العرض الجيد الذي يكفل له الفوز مع كامل الاحترام للعين.

وأشار البلوشي إلى أن فريقه لن يكون لقمة سائغة وسيتمسك بحظوظه في المسابقة ورفع لواء أندية الدرجة الأولى من خلال هذه المسابقة وسيظهر اللاعبون المستوى الذي يليق بمكانة المسابقة الغالية على الجميع.

كما نوه إلى أن المباراة تحسمها جزئيات وتفاصيل بسيطة، مشيراً إلى أن الغائب الوحيد في صفوف الحصن سيكون اللاعب حمد جلال أما بقية اللاعبين على أهبة الاستعداد وكلهم تواقون للمشاركة أمام فريق بحجم الزعيم وذلك للاستفادة أكثر من الاحتكاك واكتساب الخبرات.

من جانبه أكد سالم جاسم كابتن فريق دبا الحصن بأن قوة وسطوة الزعيم العيناوي ستكون دافعاً لهم ولن تخيفنا وأن الفيصل في الملعب سيكون للجُهد والعطاء وليس للنجوم والأسماء، مبيناً انه سبق له أن خاض مباريات ضد العين وسيتوجه بالنصيحة لأي من اللاعبين وبما يساهم بتحقيق الفوز، داعياً الجمهور لمساندة الفريق في المباراة بالحضور للمدرجات للمؤازرة والتشجيع.