الرمادي: استعدادنا ذهني للظفرة في الكأس

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، ان مواجهة الظفرة مساء الاثنين على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن دور ال 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تعتبر مختلفة بكل المقاييس عن مباريات الدوري، من واقع نظام المسابقة (خروج الخاسر)، وقال ان التركيز قبل المباراة سيكون على الإعداد الذهني نظراً لعدم وجود الوقت الكافي لإعداد فني أو بدني من بعد مباراة الفريق أمام الشارقة في الدوري الخميس الماضي،

مشيراً إلى ان الفريق يتدرب 3 كرات فقط قبل توجهه مساء الأحد إلى أبوظبي.

واستبعد الرمادي فكرة التركيز على مواجهة حتا في الدوري الجمعة المقبل، والتركيز عليها خصماً من مباراة الظفرة في الكأس وقال ان فريقه يتطلع للذهاب إلى أبعد مرحلة في الكأس ولن يفكر في مباراة حتا قبل غلق ملف الكأس يوم الاثنين، وأوضح ان جميع لاعبي عجمان في حالة صحية وبدنية جيدة ولا توجد أي غيابات.